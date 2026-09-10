iPhone 18 Pro Smartphone erreicht neuen Meilenstein bei der Ladegeschwindigkeit

Apple hat die kabelgebundene Ladegeschwindigkeit seiner neuesten Flaggschiff-Geräte, iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max, deutlich erhöht. Diese Neuerung ist für Nutzer wichtig, da sie die Bedienung der Geräte komfortabler macht und Zeit spart. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Informationen von ixbt.com benötigt das Flaggschiff der neuen Generation nur etwa 15 Minuten, um den Akku von null auf fünfzig Prozent zu laden. Zum Vergleich: Dies ist etwa fünf Minuten schneller als beim Vorgängermodell iPhone 17 Pro.

Kompatible Adapter erforderlich

Um die maximale Ladegeschwindigkeit nutzen zu können, müssen Nutzer nach einem speziell kompatiblen Netzteil suchen. Apple empfiehlt die Verwendung seines 40W Dynamic Power Adapters. Dieser Adapter kann im Kurzzeitbetrieb bis zu 60W Leistung liefern.

Laut Unternehmensangaben ermöglicht diese Konfiguration über ein USB-C Kabel ein etwa 33 Prozent schnelleres Laden im Vergleich zur vorherigen Pro-Generation. Für die maximale Geschwindigkeit muss das Netzteil mindestens 60W Leistung, den USB Power Delivery 3.1 Standard sowie eine Funktion zur Regelung der Ausgangsspannung unterstützen.

Technische Einschränkungen und alternative Optionen

Die letztgenannte Anforderung schränkt die Kompatibilität einiger Netzteile ein. Insbesondere wurde festgestellt, dass die für MacBook vorgesehenen 96W- und 140W-Netzteile den erforderlichen geregelten Spannungsmodus nicht unterstützen.

Dennoch ist es weiterhin möglich, USB-C-Netzteile mit hoher Leistung von Drittanbietern zu verwenden, jedoch ist in diesem Fall die maximale Ladegeschwindigkeit nicht garantiert. Schätzungen zufolge lädt das iPhone 18 Pro mit einigen 45W-Netzteilen in etwa 20 Minuten auf fünfzig Prozent, genau wie das iPhone 17 Pro.

Drahtlose Technologien und Lieferumfang

Nach Angaben des Unternehmens reichen bereits fünf Minuten kabelgebundenes Schnellladen für etwa sechs Stunden Videowiedergabe aus. Gleichzeitig arbeitet das kabellose Laden etwas langsamer.

Bei Verwendung der MagSafe-Technologie und eines kompatiblen Adapters mit mehr als 35W benötigt das iPhone 18 Pro etwa 30 Minuten, um von null auf fünfzig Prozent zu laden. Eine ähnliche Schnellladetechnologie wurde auch für das faltbare iPhone Duo Modell angekündigt. Wie bisher muss das Netzteil separat erworben werden — in der Verpackung des iPhone 18 Pro befindet sich nur ein USB-C Kabel, ein Adapter ist nicht enthalten.