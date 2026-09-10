Leiche der Mutter in Gefriertruhe gefunden: Russe unter Mordverdacht

In Sankt Petersburg hat ein 42-jähriger Mann gestanden, seine 64-jährige Mutter getötet zu haben. Ersten Informationen zufolge könnten durch Sportwetten verlorene Gelder das Motiv für die Tat gewesen sein. Dies berichtete Zakon.kz berichtete.

Nach Angaben des Fernsehsenders 78 näherte sich der Mann am Abend des 9. September auf der Straße Beamten der Nationalgarde (Rosgvardiya) und gestand den Mord. Strafverfolgungsbehörden begaben sich gemeinsam mit Ermittlern zu seiner Wohnung am Leninski-Prospekt. Dort wurde die Leiche der Frau in einer separaten Gefriertruhe gefunden. Den Ermittlungen zufolge wurde der Mord am 22. August begangen.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Mann unter Spielsucht litt. Es wird vermutet, dass er seine Mutter angriff, während sie Geld zählte. Der Mann befürchtete, sie könnte bemerken, dass Geld fehlte. Daraufhin griff er zu einem Messer und stach mindestens fünfmal auf seine Mutter ein.

Anschließend brachte der Mann die Leiche der Frau in eine separate Gefriertruhe im Nachbarzimmer.

Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Laut Polizei ist er in einer neuropsychiatrischen Klinik registriert. Zudem wurde bekannt, dass der Mann bereits früher wegen Mordes und Raubes vorbestraft war.