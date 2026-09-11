Spaltung in der „Islamischen NATO“: Pakistan verweigert Saudi-Arabien den Beistand

Das mächtige Verteidigungsbündnis der islamischen Welt, das erst vor einem Monat mit großem Pomp gegründet und in der Weltpolitik als „Islamische NATO“ gefeiert wurde, steht bei seiner ersten ernsten Bewährungsprobe vor einem unüberbrückbaren Konflikt. In einer Zeit, in der die jemenitischen Huthi-Rebellen einen vierjährigen Waffenstillstand gebrochen haben und die südlichen Städte Saudi-Arabiens mit Raketen- und Drohnenangriffen überziehen, hat einer der Verbündeten – Pakistan – unerwartet die militärische Unterstützung für Riad verweigert. Laut einem Bericht der einflussreichen Reuters Nachrichtenagentur gab Islamabad offiziell bekannt, dass trotz des am 7. August unterzeichneten trilateralen Verteidigungsabkommens derzeit kein militärisches Eingreifen in Erwägung gezogen werde.

Welche Ausrede nutzt die pakistanische Diplomatie, während die Städte im Süden Saudi-Arabiens in Flammen stehen? Warum wurde der Grundsatz „Ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf alle“ beiseitegeschoben, und was steckt hinter dieser Entscheidung Islamabads, das als Atommacht der muslimischen Welt gilt?

Brennpunkt: Angriffe auf südliche Städte und das „NATO-artige“ Abkommen

Der relative Frieden, der vier Jahre lang am Roten Meer gewahrt wurde, ist in einem Augenblick zerbrochen:

Das Scheitern des vierjährigen Waffenstillstands: Die „Ansar Allah“-Bewegung (Huthis) hat groß angelegte militärische Operationen gegen Saudi-Arabien wieder aufgenommen;

Städte unter Raketenbeschuss: Die Huthis führen unaufhörliche Angriffe mit ballistischen Raketen und Kampfdrohnen auf die saudischen Städte Abha, Khamis Mushait, Jizan und Najran durch;

Riads vernichtende Antwort: Die saudische Luftwaffe fliegt schwere Luftangriffe auf die von den Huthis kontrollierten Provinzen Marib, Taiz, Hodeida und Al-Jawf;

Das historische Bündnis in Mekka: Erst vor einem Monat, am 7. August 2026, wurde in Mekka zwischen der Türkei, Saudi-Arabien und Pakistan ein historischer kollektiver Verteidigungspakt unterzeichnet, der dem Artikel 5 der NATO ähnelt – ein Angriff auf einen Teilnehmer gilt als Aggression gegen alle.

Erster Schlagabtausch: Saudi-Arabien und die Forderung nach kollektivem Schutz

Die Beamten in Riad hatten sich auf das Abkommen von Mekka gestützt und von ihren Verbündeten praktische militärische Maßnahmen als strategische Abschreckung erwartet:

Pflicht zur kollektiven Sicherheit: Die saudische Seite argumentiert, dass der Drei-Staaten-Block entschlossen auf gemeinsame Bedrohungen in der Region reagieren müsse und die pakistanische Armee mit ihrem nuklearen Potenzial aktiv am Schutz der Grenzen teilnehmen sollte;

Städte und Energiesicherheit: Das unter Raketenbeschuss stehende Königreich sieht sich als Opfer von Aggression und betrachtet die sofortige Aktivierung der Verteidigungsklauseln des Abkommens als logischen Schritt.

Antwort der Gegenseite: „Nicht jetzt, wenn die Zeit reif ist...“

Doch die Erklärung aus Islamabad wirkte wie eine kalte Dusche auf die von Riad erwartete militärische Mobilisierung:

Verweigerung der Hilfe: Sajjad Haider Khan, ein offizieller Sprecher des pakistanischen Außenministeriums, erklärte, dass die Frage einer Unterstützung Saudi-Arabiens im Kampf gegen die Huthis derzeit überhaupt nicht auf der Tagesordnung stehe;

Hinauszögern der Lage: Der Diplomat betonte, dass Pakistan nur „wenn die Zeit reif sei“ und gemäß den Vertragsbedingungen handeln könne, und vermied konkrete Fristen oder Pläne;

Die Gefahr der regionalen Neutralität: Da Pakistan eine Grenze zum benachbarten Iran teilt und Teheran hinter den Huthis steht, will Islamabad die Beziehungen zu Teheran nicht gefährden und nicht in einen fremden Krieg hineingezogen werden.

„Derzeit wird nichts dergleichen diskutiert... Wir werden erst dann gemäß dem Abkommen handeln, wenn die Zeit reif ist“, betonte Sajjad Haider Khan, der offizielle Sprecher des pakistanischen Außenministeriums, scharf.

Die Waagschale: Wer gewinnt, wer steckt in der strategischen Falle?

Diese diplomatische Meinungsverschiedenheit hat die realen Möglichkeiten und Verluste der Parteien offengelegt:

Bewertungskriterien Position Saudi-Arabiens Position Pakistans Militärischer Bedarf Benötigt zusätzliche Kräfte zum Schutz der südlichen Grenzen und Städte vor Raketen Will seine Armee nicht in den Strudel des Jemen-Krieges werfen Vertragliche Verpflichtung Fordert die vollständige und sofortige Umsetzung des Mekka-Abkommens Interpretiert das Abkommen nur als anwendbar auf große geopolitische Konflikte Geopolitischer Druck Versucht, ein mächtiges muslimisches Bündnis gegen den Iran zu demonstrieren Zieht es vor, neutral zu bleiben, um den Frieden an der Grenze zum Iran zu wahren Verlust oder Gewinn Droht vor dem Hintergrund des Schweigens der Verbündeten allein dazustehen Bewahrt seine Armee, riskiert aber den Verlust der saudischen Finanzhilfe

Auf der einen Seite der Waagschale steht Saudi-Arabien, dessen Territorium bombardiert wird und das auf die Verpflichtung seiner Verbündeten vertraute; auf der anderen Seite steht Pakistan, das wirtschaftliche und politische Risiken abwägt und die Umsetzung des Abkommens auf dem Papier hinauszögert. Diese Konfrontation wirft einen ernsten Schatten auf die Zukunft des Bündnisses zwischen der Türkei, Saudi-Arabien und Pakistan.

Ist Pakistans Weigerung, Saudi-Arabien zu helfen, eine korrekte Strategie zur Wahrung nationaler Interessen oder ein Verrat am unterzeichneten Verteidigungsabkommen? Könnte diese Entscheidung zum Zerfall des erst kürzlich gegründeten trilateralen „Islamischen NATO“-Blocks führen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der unerwarteten geopolitischen Intrige in der muslimischen Welt mit Ihren Liebsten und Politikinteressierten!