Riesige Kunstwerke aus Millionen von Blumen in wenigen Tagen zerstört

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Riesige Kunstwerke aus Millionen von Blumen in wenigen Tagen zerstört

In Zundert, Niederlande, fand einer der größten Blumenkorsos der Welt statt — der Corso Zundert. Bei der Veranstaltung am 6. September wurden riesige Blumenkompositionen, die von 20 Stadtvierteln vorbereitet wurden, durch die Straßen geführt.

Der Corso Zundert feierte 2026 sein 90-jähriges Bestehen. Bei dieser Tradition, die jedes Jahr am ersten Sonntag im September stattfindet, bereiten die Stadtviertel monatelang riesige Kompositionen vor. Auch dieses Jahr wurden alle 20 Kompositionen auf den Straßen präsentiert und ein Sieger ermittelt.

Die Kompositionen bestehen nicht nur aus einfachen Blumendekorationen. Sie werden zunächst als Skizzen und Modelle entworfen und später mithilfe von Metallkonstruktionen, Papier und anderen Materialien in riesige, voluminöse Werke verwandelt. In der letzten Phase werden die Kompositionen mit Dahlien geschmückt.

Der Hauptpreis ging dieses Jahr an das Viertel Stuivezand für die Komposition «The Sea As a Mirror» («Das Meer als Spiegel»). Den zweiten Platz belegte Laer-Akkermolen, den dritten Platz das Viertel Molenstraat.

Der Umzug begann am 6. September um 13:30 Uhr. Die Zuschauer konnten die riesigen Kompositionen nicht nur während des Umzugs, sondern auch am 7. September auf einem speziellen Ausstellungsgelände bewundern.

Große, mit Blumen geschmückte Figuren in verschiedenen Formen beim Umzug.

Die Lebensdauer dieser Kunstwerke ist jedoch sehr kurz. Nach Abschluss der Veranstaltung werden die Kompositionen mit Spezialmaschinen abgebaut und in Container verladen. Zurück bleiben nur Videos, Fotos und die Erinnerungen der Zuschauer.

Das Besondere am Corso Zundert ist, dass alle Kompositionen von Freiwilligen geschaffen werden. Rund um Zundert werden auf etwa 40 Hektar Dahlien speziell für diesen Umzug gezüchtet.

Корсо Зундертгул парадНидерландияСентябрьДенгиз кўзгудекМаҳаллаСтиевезанд
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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