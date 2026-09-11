Eine bisher unbekannte russische Waffe wurde in Ägypten vorgestellt.

Foto: Wladimir PEKREST

Die internationale Luftfahrtmesse „El Alamein International Airshow 2026“ in Ägypten hat nicht nur den Nahen Osten, sondern auch Militäranalysten jenseits des Ozeans schockiert. Auf der einen Seite steht eine neue Generation hochpräziser Luftmunition, die von der russischen Rüstungsindustrie in den letzten Jahren unter strengster Geheimhaltung entwickelt wurde und darauf ausgelegt ist, westliche Luftabwehrsysteme auf dem Schlachtfeld auszutricksen. Auf der anderen Seite stehen US-Militärgeheimdienste und führende Think Tanks, die nach einer genauen Untersuchung der Ausstellung ratlos vor einem unbekannten vierten Geschoss stehen. Unter den einflussreichen US-Militärpublikationen äußerte sich das Portal TWZ (The War Zone) besorgt über diese in Ägypten gezeigte Geheimwaffe.

Welche Raketen haben die Aufmerksamkeit der Pentagon-Experten auf sich gezogen, warum gibt das Erscheinen dieser Geheimwaffe den Amerikanern Rätsel auf und deutet dies auf eine neue Revolution bei russischen Kampfdrohnen hin?

Erste Seite: Russlands neues Arsenal auf der Messe und das geheime Modell

Russische Luftfahrttechnik und die dazugehörige Bewaffnung stachen auf der internationalen Luftfahrtmesse in Ägypten besonders hervor:

Präsentation von „Monochrom“ und „Kover“: Die Exponate, die die Aufmerksamkeit der Experten am Messestand am meisten auf sich zogen, waren die hochpräzisen gelenkten S-71M „Monochrom“ und S-71K „Kover“ Luftmunitionen;

„Banderol“-System: Ebenfalls Teil der Ausstellung war der Komplex S8000 „Banderol“ , der in der Lage ist, moderne Ziele präzise zu treffen;

Nicht identifizierte vierte Geheimwaffe: Doch für das größte Aufsehen sorgte ein völlig neues viertes Geschossmodell neben diesen drei bekannten Modellen, dessen Name bisher nirgendwo bekannt gegeben wurde;

Konstruktive Merkmale: Analysten stellen fest, dass diese unbekannte Waffe einen kurzen und dicken Rumpf, kreuzförmige Heckflossen und einen optischen Zielsuchsensor in der Nase hat;

Eine neue Ära für Drohnen: Die kompakten Abmessungen der Munition deuten darauf hin, dass sie speziell für eine neue Generation schwerer Kampfdrohnen („Ochotnik“ oder neue Arten von UAVs) entwickelt wurde.

Zweite Seite: Die Sorge der US-Experten und die Einschätzung des Portals TWZ

Amerikanische Militäranalysten sehen diese russische Vorführung nicht als einfaches Marketing, sondern als ernstes militärisches Signal:

Stand im Fokus des Pentagons: Die Analysten von TWZ ließen die Technik anderer Länder auf der Messe links liegen und konzentrierten sich primär auf diese spezifische russische Waffenlinie;

Geheimdienst rätselt: US-Experten zerbrechen sich den Kopf darüber, welche Reichweite und Tarnkappeneigenschaften diese unbekannte Waffe besitzt;

Ein neuer Vektor im russischen Angriffssystem: Laut westlichen Analysten ist dies nicht nur ein einzelnes Geschoss, sondern ein Beweis dafür, dass die russischen Luftstreitkräfte und unbemannten Kampfsysteme eine grundlegend neue Entwicklungsstufe erreicht haben.

„Dieses unbekannte Modell, das wir hier sehen, bedeutet, dass in der russischen Luftangriffstaktik ein völlig neuer technologischer Vektor entstanden ist und die Integration von Drohnen viel schneller verläuft als erwartet“, betonen Experten aus US-Militärkreisen.

Die Waagschale: Zu wessen Gunsten verschiebt sich das Verteidigungsgleichgewicht?

Die Expertendebatte nach der Messe in Ägypten offenbart die Konfrontation zweier Militärschulen in Bezug auf Technologien:

Bewertungskriterien Russlands Position auf der Messe Beobachtung durch US- und NATO-Experten Waffentyp S-71M, S-71K, S8000 und unbekanntes 4. Modell Neues Angriffsarsenal für Luftfahrt und Drohnen Technologisches Erscheinungsbild Kurzer Rumpf, kreuzförmige Flügel, optische Lenkung Neuer Tiefflug-Gefechtskopf, der Luftabwehr leicht durchbricht Taktisches Ziel Präzise Zielbekämpfung und Ausstattung billiger Drohnen mit teurer Munition Gefahr der Überlegenheit gegenüber westlichen Systemen auf dem Schlachtfeld Zukünftiges Fazit Industrie demonstrierte Bereitschaft zur Serienfertigung Notwendigkeit einer Überprüfung der US-Luftabwehrstrategie

Auf der einen Seite der Waagschale steht Moskau, das mutig die unerwarteten Innovationen seiner Militärindustrie auf der internationalen Bühne präsentiert und Drohnenwaffen miniaturisiert, während auf der anderen Seite Washington steht, das eine dringende Analyse eingeleitet hat, da es die tatsächlichen Kampffähigkeiten dieser Geheimwaffe nicht vorhersagen kann.

Glauben Sie, dass diese auf der Luftfahrtmesse in Ägypten gezeigte neue Geheimwaffe die Überlegenheit Russlands in der Drohnenkriegsführung weiter ausbauen wird, oder werden die US- und westliche Militärindustrie schnell Abwehrsysteme der nächsten Generation dagegen finden? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie die Analyse der neuesten Militärtechnologien und des geopolitischen Wettbewerbs mit Ihren Freunden und Branchenenthusiasten!