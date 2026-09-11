Zwei russische Frauen starben beim Versuch, Schimmel und Nagetiere zu beseitigen

Im Dorf Michailowskoje in der russischen Region Altai starben zwei Rentnerinnen bei der Bekämpfung von Schimmel und Nagetieren. Sie stiegen in den Keller, um Kartoffeln zu ernten und den Keller von Schimmel und Nagetieren zu reinigen. Dies berichtete Zakon.kz berichtete.

Die Tragödie ereignete sich am Abend des 6. September. Die Frauen begannen, in einem Eimer Papier zu verbrennen, um den Keller von Schimmel und Nagetieren zu befreien. Nach kurzer Zeit fühlten sich beide unwohl und konnten den Keller nicht mehr aus eigener Kraft verlassen.

Eine der Rentnerinnen schaffte es, einen Bekannten anzurufen und um Hilfe zu bitten. Als der Mann bei der Garage ankam, fand er die Frauen bewusstlos vor. Er hatte jedoch nicht die Kraft, sie selbst aus dem Keller zu ziehen.

Daraufhin wurden Rettungskräfte und ein Notarztteam zum Unfallort gerufen. Wie der Telegram-Kanal „112“ schreibt, starb eine der Frauen, bevor das medizinische Personal eintraf. Die Ärzte versuchten, die zweite Frau wiederzubeleben, konnten ihr Leben jedoch nicht mehr retten.

Derzeit werden alle Umstände der Tragödie ermittelt.