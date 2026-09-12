Die BRICS-Organisation, die danach strebt, eine multipolare Weltordnung zu gestalten, hat eine ihrer wichtigsten politischen Erklärungen zu Fragen der Weltwirtschaft und Sicherheit veröffentlicht. Nach Abschluss des BRICS-Gipfels in Neu-Delhi, Indien, verabschiedeten die Staats- und Regierungschefs einstimmig eine gemeinsame Erklärung.

Berichten des einflussreichen indischen Fernsehsenders NDTV zufolge fordert das Dokument nachdrücklich die Aufhebung einseitiger Zölle, Beschränkungen und illegaler Sekundärsanktionen, die den Welthandel stören. Zudem einigten sich die Mitglieder des Blocks darauf, Mechanismen für den internationalen grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr zu entwickeln, die Nutzung von Landeswährungen zur Abkehr vom Dollar zu stärken und nukleare Risiken zu verhindern.

Welche weiteren strategischen Richtungen wurden in der Erklärung von Neu-Delhi festgelegt, wie werden sich die neuen Finanzpläne der BRICS auf die globalen Märkte auswirken und wie will die Organisation die Rolle der UN unterstützen?

„Sekundärsanktionen aufheben!“: Scharfe Kritik an Handel und Zöllen

Die verabschiedete gemeinsame Erklärung widmete der Verletzung internationaler Handelsregeln besondere Aufmerksamkeit:

Widerstand gegen die Verletzung von WTO-Regeln: Die BRICS-Staaten äußerten ernsthafte Besorgnis über die Zunahme einseitiger Zoll- und Nicht-Zoll-Maßnahmen, die den Handel künstlich verzerren und den Normen der Welthandelsorganisation (WTO) widersprechen;

Aufruf gegen Sanktionen: Die Gipfelteilnehmer forderten die vollständige Aufhebung einseitiger und sekundärer Sanktionen, die die globale Lieferkette lähmen;

Unterbrechungsfreie Lieferkette: Das Dokument betonte die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit auszubauen, um den freien Fluss des Welthandels, die Warenlieferungssysteme und vor allem die Stabilität der Energieversorgung zu gewährleisten.

Ein System unabhängig vom Dollar: Landeswährungen und grenzüberschreitende Zahlungen

Die finanzpolitisch bedeutendsten Entscheidungen des Gipfels zielten darauf ab, das Dollar-Monopol zu begrenzen:

Handel in Landeswährungen: Die BRICS-Staaten bestätigten, dass sie konsequent daran arbeiten werden, die Nutzung ihrer Landeswährungen im gegenseitigen Zahlungsverkehr weiter auszubauen;

Unabhängige Zahlungsmechanismen: Es wurden Pläne zur Schaffung sicherer grenzüberschreitender Zahlungsmechanismen gefestigt, um die Abhängigkeit von westlichen internationalen Finanzsystemen (einschließlich SWIFT-Beschränkungen) zu verringern;

Globale finanzielle Souveränität: Diese Initiative zielt darauf ab, einen unabhängigen finanziellen Schutzschild nicht nur für BRICS-Mitglieder, sondern auch für Dutzende von Entwicklungsländern zu schaffen, die beitreten möchten.

Nukleare Gefahr, Konflikte und UN-Mandat: Sicherheitsstandards

In Neu-Delhi wurden eine Reihe wichtiger Prinzipien zur internationalen Sicherheit festgelegt:

Die Beseitigung der Grundursachen von Konflikten: Das Dokument stellte fest, dass die Verhinderung von Kriegen und Konflikten in der Welt nur durch die Beseitigung ihrer Ursachen möglich ist;

Wachsende nukleare Gefahr: Die Staatschefs äußerten ihre Besorgnis über die zunehmende Gefahr nuklearer Bedrohungen und geopolitischer Zusammenstöße;

Garantien bei bewaffneten Konflikten: Es wurde betont, dass auch im Falle bewaffneter Konflikte nukleare Sicherheitsgarantien und der Umweltschutz jederzeit bedingungslos eingehalten werden müssen;

Kulturelles Erbe und Unterstützung der UN: Es wurde vereinbart, Maßnahmen gegen die Zerstörung und den illegalen Handel mit Kulturgütern in Kriegsgebieten zu ergreifen sowie die UN bei der Erfüllung ihres globalen Mandats voll zu unterstützen.

Der Gipfel in Neu-Delhi hat gezeigt, dass der BRICS-Block mehr als nur ein Wirtschaftsclub ist; er entwickelt sich zu einem geopolitischen Pol, der in der Lage ist, neue Regeln für internationale Beziehungen zu schreiben.

Glauben Sie, dass der Übergang der BRICS-Staaten zu Landeswährungen und die Einführung neuer grenzüberschreitender Zahlungssysteme die Hegemonie des US-Dollars beenden können? Wie effektiv wird diese einmütige Position der BRICS in Neu-Delhi bei der Beendigung globaler Konflikte sein? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse dieses historischen Wendepunkts der Weltgeopolitik mit all Ihren Freunden und Analyse-Enthusiasten!