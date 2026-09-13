Rekord bei Vorbestellungen für das iPhone Duo in China

Im chinesischen Markt haben die Vorbestellungen für die neuen Flaggschiff-Smartphones von Apple, darunter das iPhone Duo sowie das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max, begonnen. Laut ixbt.com erfreut sich das neue faltbare Gerät unerwartet großer Beliebtheit bei den Kunden; allein auf der Online-Plattform JD.com überstiegen die Bestellungen 1,54 Millionen Einheiten. Dies berichtet Ixbt.com .

Diese Zahl bezieht sich nur auf eine einzige Verkaufsplattform. Wenn man bedenkt, dass auch andere große Marktplätze und Mobilfunkanbieter im Land Bestellungen entgegennehmen, wird deutlich, dass das allgemeine Interesse noch weitaus höher ist. Das neue faltbare Smartphone ist das teuerste Gerät seiner Kategorie, mit einem Startpreis in China ab 16.000 Yuan (ca. 2380 Dollar).

Wettbewerbsumfeld und Preispolitik

Andere konkurrierende faltbare Flaggschiffe auf dem lokalen Markt werden zu günstigeren Preisen angeboten. Insbesondere das Huawei Pura X Max kostet 11.000 Yuan (1640 Dollar), und der gleiche Betrag wird für die Basisversion des Xiaomi 18 Fold verlangt. Obwohl das Apple-Gerät deutlich teurer ist, zeigt die hohe Nachfrage auf einer einzigen Plattform die Stärke des Markenprestiges.

Die Preise für die traditionellen iPhone 18 Pro-Modelle variieren je nach Speicherkapazität. Die Basisversion mit 256 GB Flash-Speicher kostet 10.000 Yuan (1490 Dollar), die 512-GB-Variante 12.000 Yuan (1785 Dollar) und die 1-TB-Version 15.500 Yuan (2305 Dollar). Die Top-Modifikation mit 2 TB Speicher wird auf 20.500 Yuan (3050 Dollar) geschätzt.

Das vergrößerte iPhone 18 Pro Max kostet mit 256 GB Speicher mindestens 11.000 Yuan (1635 Dollar). Mit steigender Speicherkapazität wachsen auch die Preise: Die 512-GB-Variante liegt bei 13.000 Yuan (1935 Dollar), die 1-TB-Version bei 16.500 Yuan (2455 Dollar), und das Flaggschiff mit 2 TB Flash-Speicher wird mit 21.500 Yuan (3200 Dollar) bewertet.

Technische Möglichkeiten und neue Technologien

Die neue Generation der Apple-Flaggschiffe ist mit fortschrittlichen technologischen Lösungen ausgestattet. Die Geräte werden von der leistungsstarken 2nm Apple A20 Pro-Plattform angetrieben. Zudem verfügen sie über eine Telekamera mit dreifachem Zoom und drei Hauptkameras mit jeweils 48 Megapixeln.

Auch bei der Akkulaufzeit gibt es deutliche Fortschritte: Das iPhone 18 Pro kann bis zu 34 Stunden Video abspielen, während die Pro Max-Version bis zu 43 Stunden kontinuierliche Wiedergabe ermöglicht. Die Displaygrößen betragen 6,3 Zoll (Super Retina XDR) bzw. 6,9 Zoll. Zum Schutz des Bildschirms wurde die neue Generation des Ceramic Shield-Glases verwendet, das dreimal widerstandsfähiger als frühere Versionen ist.

Auch die drahtlosen Kommunikationsmöglichkeiten des Geräts wurden vollständig auf Basis von Apples Eigenentwicklungen aktualisiert. Insbesondere unterstützt das N1-Modul Wi-Fi 7 und Bluetooth 6-Technologien, während das neue C2-Mobilfunkmodem die vorherige C1X-Generation ersetzt und die Verbindungsstabilität weiter verbessert hat.