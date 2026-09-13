Lisandro Martinez äußert sich vor dem Derby gegen Erling Haaland

Manchester United-Verteidiger Lisandro Martinez hat sich vor dem wichtigen Premier-League-Derby gegen Manchester City zu seinem bevorstehenden Duell mit Erling Haaland geäußert. Wie Goal.com berichtet, betonte der argentinische Verteidiger, dass er sich nicht auf seinen bisherigen Erfolgen gegen den gegnerischen Stürmer ausruhen werde und sich intensiv auf die kommende Partie vorbereite. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Beide Mannschaften gehen am Samstagabend im Old Trafford unter unterschiedlichen Vorzeichen in das Derby. Obwohl Manchester United in den ersten Spielen der Premier League in dieser Saison einige Schwierigkeiten hatte, konnte das Team durch einen 4:0-Sieg gegen Sabah in der Champions League neues Selbstvertrauen tanken.

Das Hauptduell auf dem Platz und die Ergebnisse der Vergangenheit

Das bevorstehende Spiel schlägt ein weiteres Kapitel im persönlichen Duell zwischen Lisandro Martinez und Erling Haaland auf. Obwohl der norwegische Stürmer in seinem ersten Derby einen Hattrick erzielte, blieb er in den folgenden fünf Aufeinandertreffen gegen den argentinischen Verteidiger ohne Torerfolg. Insbesondere beim 2:0-Sieg von Manchester United im Januar unter Michael Carrick neutralisierte Martinez den gegnerischen Stürmer komplett und widerlegte damit die Zweifel der Experten.

Lisandro Martinez möchte sich jedoch nicht auf den Ergebnissen der Vergangenheit ausruhen. Auf die Fragen von Journalisten nach dem Sieg im Europapokal angesprochen, sagte der Innenverteidiger über seine bisherigen Erfahrungen bei der Neutralisierung von Haaland: „Ja, aber das ist Vergangenheit. Es ist vorbei, und jetzt muss ich mich auf dieses Spiel vorbereiten, denn es wird völlig anders sein als das vorherige.“

Stimmung im Team und enger Spielplan

Der Erfolg in Europa hat der Mannschaft zusätzlichen Auftrieb gegeben. Martinez erkannte die Bedeutung des Ergebnisses an und betonte, dass der Sieg zwar die Stimmung hebe, der Fokus nun aber voll auf dem Derby liegen müsse. „Natürlich wächst das Selbstvertrauen, wenn man gewinnt. Aber jetzt müssen wir ruhig und bescheiden bleiben, den Sieg genießen und an das Derby denken, das für unsere Mannschaft sehr wichtig ist“, fügte er hinzu.

Obwohl Manchester City zwei Tage mehr Zeit zur Regeneration hat, macht sich Lisandro keine Sorgen über den engen Zeitplan. Seiner Meinung nach ist es der größte Wunsch eines jeden Spielers, alle drei Tage zu spielen und in allen Wettbewerben anzutreten.

Der Argentinier, der im Spiel gegen Sabah selbst ein Tor erzielen konnte, betonte, dass das Wohl der Mannschaft über persönlichen Erfolgen stehe. „Ich bin mit meiner Leistung und unserer Defensivarbeit zufrieden. Ich bin Verteidiger; wenn ich treffe, ist das gut, wenn nicht, ist es auch egal. Für mich ist das Wichtigste, die drei Punkte zu holen, zu gewinnen und schönen Fußball zu zeigen“, schloss Martinez.