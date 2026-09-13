Wichtigste technische Daten des Vivo X500 Flaggschiffs enthüllt

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Wichtigste technische Daten des Vivo X500 Flaggschiffs enthüllt

Kurz vor der bevorstehenden Präsentation gibt es bemerkenswerte Neuigkeiten in der Technologiewelt. Laut ixbt.com wurden ein Live-Foto und die wichtigsten technischen Parameter des Vivo X500 Flaggschiff-Smartphones eine Woche vor der offiziellen Vorstellung geleakt. Diese interessanten Informationen wurden von dem bekannten Insider Panda is Bald geteilt, der die Fähigkeiten des kommenden Geräts enthüllte. Dies berichtet Ixbt.com .

Eine der wichtigsten Neuigkeiten, die durch diesen Leak enthüllt wurden, ist der Prozessor im Herzen des Smartphones. Das Gerät läuft auf der neuen MediaTek Dimensity 9600M Plattform, die noch nicht offiziell vorgestellt wurde. Experten vermuten, dass dieser Prozessor für bestimmte Flaggschiff-Modelle des Jahres 2026 vorgesehen ist und eine umbenannte Version des früheren Dimensity 9500 Chips sein könnte.

Leistung und Speicherkapazitäten

Das Foto des Vivo X500 Modells zeigt, dass es über eine beeindruckende Speicherkapazität verfügt. Das Smartphone ist mit 12 GB RAM und 512 GB internem Speicher ausgestattet. Basierend auf den Anforderungen moderner Nutzer ist auch die Möglichkeit vorgesehen, den Arbeitsspeicher virtuell auf bis zu 24 GB zu erweitern.

Das Kamerasystem des Geräts ist ebenfalls bemerkenswert und dürfte Liebhaber der mobilen Fotografie begeistern. Berichten zufolge wird das neue Flaggschiff mit einem 50-Megapixel Sony Lytia 828 Weitwinkelmodul mit einem optischen Format von 1/1,28 Zoll ausgestattet sein. Zum Vergleich: Dasselbe Modul wurde bereits im Vivo X300 Pro Modell verwendet.

Optik und Akkukapazität

Um die optischen Möglichkeiten weiter zu bereichern, wurde eine Partnerschaft mit Zeiss eingegangen. Das Ergebnis ist ein Kamerasystem mit einer fortschrittlichen Stabilisierung, die ein CIPA 5.5 Rating aufweist. Die Telekamera verwendet den Sony Lytia 610 Sensor, genau wie das Vivo X500 Pro Modell. Gleichzeitig könnte die Basisversion einen externen Telekonverter unterstützen, um die optischen Zoom-Fähigkeiten zu erweitern. Die Bildverarbeitung übernimmt der dedizierte Vivo Blueprint V3+ Prozessor.

Ein weiterer großer Vorteil des Smartphones betrifft den Akku. Geleakte Daten bestätigen, dass das Gerät mit einem extrem leistungsstarken 7500 mAh Akku ausgestattet sein wird. Es sei daran erinnert, dass der Insider Panda is Bald, der diese Leaks verbreitete, bereits zuvor als einer der Ersten das Veröffentlichungsdatum des Mate 50 sowie die exakten Farben der Xiaomi 13 und Xiaomi 14 Modelle korrekt vorhergesagt hatte.

VivoVivo X500MediaTekSonyZeiss
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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