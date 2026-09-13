Lamine Yamal stellt Rekord von Lionel Messi ein

Wie Goal.com berichtet, setzte der FC Barcelona in der neuesten Runde der spanischen La Liga seine beeindruckende Serie mit einem 4:2-Heimsieg gegen Levante fort. Unter der Leitung von Hansi Flick erzielte Jungstar Lamine Yamal im dritten Spiel in Folge einen Doppelpack und stellte damit einen einzigartigen Rekord ein, der im 21. Jahrhundert bisher nur Lionel Messi gehörte. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Barcelona setzte die Gäste von Beginn an unter Druck und erzielte ein frühes Tor. Bereits in der 5. Minute eröffnete Xavi Espart den Torreigen. Bemerkenswert ist, dass die Katalanen damit in den letzten drei Spielen jeweils innerhalb der ersten sechs Minuten trafen.

Das Duo Lamine Yamal und Raphinha

In der 19. Minute erzielte Lamine Yamal sein erstes Tor und verwandelte in der 48. Minute einen Elfmeter zum 3:0. Damit erreichte der 19-Jährige die Leistung von Lionel Messi aus der Saison 2012/13, der in seinen ersten fünf La-Liga-Spielen ebenfalls drei Doppelpacks erzielte.

Lamine Yamal steht derzeit bei 6 Toren und führt die Torschützenliste gemeinsam mit seinem Teamkollegen Raphinha sowie Kylian Mbappé und Sergio Camello an. In dieser Partie trug auch der brasilianische Flügelspieler Raphinha mit zwei Vorlagen maßgeblich zum Sieg bei.

Tor-Serie und Schlussphase

Während Raphinha in dieser Saison an insgesamt 11 Toren direkt beteiligt war, kommt Lamine Yamal auf 9 Scorerpunkte. Dank ihrer gemeinsamen Effizienz erzielte Barcelona wettbewerbsübergreifend bereits 25 Tore. Zudem erreichte das Team erstmals seit der Saison 2011/12 wieder die Marke von 20 Toren nach den ersten fünf Spieltagen.

Gegen Ende des Spiels versuchte Levante durch Abwehrfehler der Katalanen zurück ins Spiel zu finden. Ivan Romero verkürzte in der 79. Minute, und Brugue stellte in der 88. Minute auf 3:2. In der 93. Minute der Nachspielzeit sorgte Karim Adeyemi jedoch mit einem brillanten Solo für den 4:2-Endstand für Barcelona.