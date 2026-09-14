Schiff mit 243 Menschen an Bord in Indonesien gesunken: 140 Personen werden vermisst

In Indonesien Das Passagierschiff Virgo Transport 8 mit 243 Menschen an Bord ist in der Javasee gesunken. Das Schiff war am 13. September auf dem Weg von Surabaya nach Banjarmasin, als es in schlechte Wetterbedingungen geriet und gegen 02:00 Uhr Ortszeit der Kontakt abbrach. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Antara.

Ersten Berichten zufolge konnten Rettungskräfte 103 Personen evakuieren, wobei eine Person ums Leben kam. Späteren Informationen zufolge stieg die Zahl der Todesopfer unter den Geretteten auf 6, während 140 Personen weiterhin vermisst werden.

Die Virgo Transport 8 war am 12. September von Surabaya abgefahren und sollte Banjarmasin in der Provinz Südkalimantan erreichen. An Bord befanden sich 30 Besatzungsmitglieder, 27 Mitarbeiter, 60 Passagiere sowie 126 Fahrer und deren Assistenten. Zudem transportierte das Schiff 89 Fahrzeuge.

Vor dem Vorfall meldete der Kapitän, dass das Schiff aufgrund der sich verschlechternden Wetterbedingungen Schlagseite bekommen habe. Danach riss der Kontakt ab und der indonesische Such- und Rettungsdienst startete einen groß angelegten Einsatz. Schiffe und ein Hubschrauber wurden an die Unglücksstelle entsandt.

Die genaue Ursache des Unglücks wurde bisher nicht offiziell bekannt gegeben. Die Such- und Rettungsmaßnahmen dauern an.