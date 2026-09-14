In Peking fand ein Tanzwettbewerb für humanoide Roboter statt (Video)

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In Peking fand ein Tanzwettbewerb für humanoide Roboter statt (Video)

In der chinesischen Hauptstadt Peking wurden im Rahmen der II. World Humanoid Robot Games Tanzwettbewerbe für Roboter organisiert. Dabei zeigten die humanoiden Roboter Bewegungen in verschiedenen Tanzstilen und demonstrierten ihre Balance und Bewegungsfähigkeiten.

Das Programm des Wettbewerbs umfasste Disziplinen wie Streetdance, Cheerleading und Tanzsport. Im Tanzsport traten Teams aus zwei humanoiden Robotern gegeneinander an, indem sie Walzer oder Samba tanzten.

Die II. World Humanoid Robot Games fanden vom 22. bis 26. August in der National Speed Skating Arena in Peking statt. An dem Wettbewerb nahmen 666 Teams und 2056 Roboter aus 16 Ländern teil.

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