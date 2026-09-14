Das Geheimnis der 100-Jährigen für ein langes Leben — täglicher Hotdog und Diät-Cola?

Die 100-jährige Frida South in Kalifornienist durch ihre ungewöhnliche Abendessengewohnheit zu einem echten Social-Media-Star geworden. Jeden Abend isst sie dasselbe Gericht – einen Hotdog mit Senf und gehackten Zwiebeln, dazu trinkt sie eine Diät-Cola. Dies berichtete Unian.

Ihre Tochter Queen kümmert sich um ihre Mutter und hat anlässlich ihres 100. Geburtstags ein Video gepostet. Der Clip erreichte in kürzester Zeit Millionen von Aufrufen, und die Nutzer sozialer Netzwerke haben die lebensfrohe Frau sofort ins Herz geschlossen.

Frida liebt ihr Lieblingsabendessen so sehr, dass sie sogar ein eigenes Lied darüber geschrieben hat.

„Ich bin im siebten Himmel, denn ich habe einen Hotdog und eine Diät-Cola. Was könnte besser sein als ein Hotdog und eine Diät-Cola? Ich bin jeden Tag meines Lebens im siebten Himmel“, singt die 100-Jährige im Video.

Die Aufnahmen, in denen Frida mit einem Hotdog und einer Dose Limonade in der Hand zu sehen ist und ein fröhliches Lied über ihr Abendessen singt, haben die Nutzer in ihren Bann gezogen. Einige scherzten sogar, dass genau dieses Essen ihr persönlicher „Jungbrunnen“ sei.

Ihre Tochter sagt, dass die Videos, die sie mit ihrer Mutter dreht und in den sozialen Medien teilt, zu einer besonderen Art geworden sind, gemeinsam Zeit zu verbringen.

„Ich möchte sagen, dass dies für uns die intensivste Erfahrung war, um uns noch näher zu kommen. Wir lieben uns sehr“, sagt Queen.

Die Familie teilt auch andere Momente aus Fridas Leben: Artikel aus alten Zeitungen, Familiendokumente und Videos ihrer Lieblingsspeisen gehören dazu.

In einem der Clips scherzt die Frau mit einer Dose Diät-Cola in der Hand und sagt, sie plane, sie zu trinken, „bis sie platzt“.

In den Kommentaren unterstützten die Nutzer Frida und lobten ihre Lebenseinstellung. Die Menschen nannten sie eine wunderbare Person und waren beeindruckt von ihrer Fähigkeit, sich an einfachen Dingen zu erfreuen. Einige schrieben scherzhaft, dass sie nun selbst ihre tägliche Routine nachahmen wollten.

Als Frida nach dem Geheimnis für ein langes Leben gefragt wurde und was sie denjenigen raten würde, die 100 Jahre alt werden wollen, gab sie eine sehr einfache Antwort:

„Atmen Sie einfach weiter.“