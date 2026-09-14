23 Jahre ohne Arme: Die einzigartige Operation, die Felix' Leben veränderte

·6·Welt
23 Jahre ohne Arme: Die einzigartige Operation, die Felix' Leben veränderte

Der Isländer Felix Gretarsson verlor am 12. Januar 1998 bei einem Stromschlag während Arbeiten an einer Hochspannungsleitung beide Arme. Damals war er 26 Jahre alt. Dies berichtete The Guardian.

23 Jahre später, am 13. Januar 2021, wurde Gretarsson im Édouard-Herriot-Krankenhaus im französischen Lyon die weltweit erste doppelte Arm- und Schultertransplantation durchgeführt. Der komplexe chirurgische Eingriff dauerte fast 15 Stunden und an ihm waren rund 50 medizinische Fachkräfte beteiligt, darunter 15 Chirurgen.

Nach der Operation begann Gretarsson einen langwierigen Rehabilitationsprozess. Zunächst begannen seine neuen Arme, Empfindungen zu entwickeln, später folgten regelmäßige Physiotherapiesitzungen zur Wiederherstellung der Bewegungsfähigkeit.

Mit der Zeit lernte er Schritt für Schritt, seine neuen Arme zu benutzen. In den Folgejahren berichtete er, dass er alltägliche Aufgaben wie Autofahren und Zähneputzen mit seinen neuen Armen bewältigen konnte.

Gretarssons Operation gilt als einer der bedeutendsten medizinischen Durchbrüche in der Geschichte der Transplantationsmedizin. Er ist der weltweit erste Patient, dem beide Arme und Schultern gleichzeitig transplantiert wurden.

Felix GretarssonÉdouard-Herriot-KrankenhausLyonTransplantationMedizin
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