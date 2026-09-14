Honor Watch 6 Pro Smartwatch erkennt Herzstillstand

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Honor Watch 6 Pro Smartwatch erkennt Herzstillstand

Honor bereitet sich auf die Vorstellung seiner neuen Flaggschiff-Smartwatch vor – der Honor Watch 6 Pro. Laut ixbt.com wird dieses für den 28. September dieses Jahres geplante Event als bedeutendes Ereignis auf dem Markt für Wearables erwartet, da das neue Gerät völlig neue Möglichkeiten zur Überwachung der menschlichen Gesundheit bietet. Dies berichtet Ixbt.com .

Eines der wichtigsten und bemerkenswertesten Merkmale der neuen Honor Watch 6 Pro ist das System zur Erkennung von Anzeichen eines Herzstillstands. Diese Funktion kann gefährliche Zustände rechtzeitig erkennen und automatisch Notfall-SOS-Signale senden. Dies ist von entscheidender Bedeutung, um in Notfällen Menschenleben zu retten.

Fortschrittliche Technologien zur Gesundheitsüberwachung

Der Hersteller betont, dass diese Funktion zum ersten Mal in der Geschichte der Marke Honor in dieser Gerätekategorie implementiert wird. Dennoch hat das Unternehmen bisher keine detaillierten Informationen über das Funktionsprinzip des Systems, dessen medizinische Zertifizierung oder die geografische Verfügbarkeit in verschiedenen Ländern bekannt gegeben.

Zudem wird das Gadget mit einem nicht-invasiven Blutdrucküberwachungssystem der zweiten Generation ausgestattet sein. Hierfür kommt die spezielle Smart Eye Sensing System-Technologie zum Einsatz. Honor verspricht, den Prozess der Blutdruckkontrolle für Nutzer komfortabler und nahezu kontinuierlich zu gestalten.

Display-Fähigkeiten und zusätzliche Funktionen

Auch das äußere Erscheinungsbild und die visuellen Möglichkeiten des Geräts wurden nicht vernachlässigt. Die Honor Watch 6 Pro ist mit einem True Color OLED-Display ausgestattet, dessen Spitzenhelligkeit satte 5500 nit erreicht. Dies ermöglicht ein einfaches Ablesen der Informationen selbst bei direkter Sonneneinstrahlung. Kunden stehen verschiedene Gehäusearten zur Auswahl, darunter Keramik- und Stahldesigns sowie diverse Farbvarianten.

Darüber hinaus erhält die Uhr eine Funktion namens CGM Blood Sugar Control Assistant. Dies ist ein Assistent, der bei der Kontrolle des Glukosespiegels hilft, indem er sich mit Systemen zur kontinuierlichen Blutzuckerüberwachung verbindet. Den bisherigen Informationen zufolge verfügt die Uhr jedoch nicht über die Fähigkeit, den Blutzucker eigenständig und nicht-invasiv zu messen, weshalb sie nicht als eingebautes Glukometer betrachtet werden sollte.

Alle technischen Spezifikationen und Funktionen der Honor Watch 6 Pro werden bei der Präsentation am 28. September vollständig enthüllt. Doch schon jetzt steht fest, dass diese Smartwatch eine nahezu vollständige Überwachung lebenswichtiger Parameter mittels nicht-invasiver Methoden ermöglicht.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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