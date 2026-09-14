Die offiziellen Details eines historischen Ereignisses, das in der Geschichte des Schachs seinesgleichen sucht und die Aufmerksamkeit der weltweiten Fangemeinde auf sich zieht, wurden bekannt gegeben. Der Weltschachverband FIDE hat das Reglement, den genauen Zeitplan, den Austragungsort und das Gesamtpreisgeld für das prestigeträchtige Duell um die Weltmeisterschaft zwischen dem amtierenden Weltmeister Gukesh Dommaraju aus Indien und dem Herausforderer Javohir Sindarov aus Usbekistan offiziell bestätigt. Dieses hochkarätige Aufeinandertreffen findet vom 22. November bis zum 13. Dezember 2026 im Museum der Martin Bodmer Stiftung in der malerischen Schweizer Stadt Genf statt. Damit kehrt das Finale der Schachweltmeisterschaft erstmals seit 2004 wieder auf Schweizer Boden zurück.

Das Erstaunlichste daran ist, dass beide Großmeister zum Zeitpunkt des Turnierbeginns erst 20 Jahre alt sein werden – dies macht das Match zum jüngsten Finale einer Schachweltmeisterschaft in der Geschichte der Menschheit. Javohir Sindarov, der als erster Usbeke überhaupt um die absolute Weltkrone kämpft, ist bereit, in den 14 klassischen Partien um ein Preisgeld von 2,5 Millionen Dollar zu triumphieren. Wer wird als Erster die 7,5-Punkte-Marke erreichen, wer könnte sich in den für den 12. Dezember angesetzten Tie-Breaks durchsetzen und welches neue Kapitel schlägt dieses historische Ereignis in der Geschichte des usbekischen Sports auf?

Rückkehr in die Schweiz nach 22 Jahren: Historischer Kampf im Genfer Museum

Der von der FIDE bestätigte Spielort und Zeitplan sieht wie folgt aus:

Genf und die Bodmer Stiftung: Der Wettbewerb wird in einem historischen und kulturellen Wahrzeichen der Schweizer Stadt Genf organisiert: dem Museum der Martin Bodmer Stiftung;

Erstes Finale seit 2004: Diese Partien bringen das prestigeträchtigste Schachereignis der Welt nach 22 Jahren wieder in die Schweiz;

Eröffnungszeremonie und Start: Das Turnierprogramm beginnt am 22. November mit einer feierlichen Eröffnungszeremonie, die erste klassische Partie am Brett findet am 24. November statt;

Entscheidende Termine: Die letzte, 14. klassische Partie ist für den 11. Dezember angesetzt; sollte der Sieger dann noch nicht feststehen, werden am 12. Dezember dramatische Tie-Breaks ausgetragen;

Schlusspunkt: Die Weltmeisterschaft endet offiziell am 13. Dezember.

Das jüngste Finale der Geschichte und der beispiellose Gipfel des usbekischen Schachs

Dieses Duell verändert die internationalen Schachtraditionen grundlegend:

Zwei 20-jährige Genies: Gukesh Dommaraju und Javohir Sindarov werden zu Beginn des Wettbewerbs 20 Jahre alt sein; dies ist ein Wert, der einem Guinness-Rekord für den jüngsten Weltmeisterschaftskampf in der Schachgeschichte gleichkommt;

Ein absoluter Rekord für Usbekistan: Javohir Sindarov hat Geschichte geschrieben, indem er als erster Schachspieler in der Geschichte des unabhängigen Usbekistans direkt um den absoluten Weltmeistertitel im klassischen Schach kämpft;

Duell der neuen Generationen: Der Kampf der beiden jungen Talente, die die Meister der älteren Generation hinter sich gelassen haben, beweist, dass eine neue Ära der Dominanz im modernen Schach begonnen hat.

Reglement, Punkte und ein Preisgeld von 2,5 Millionen Dollar

Die finanziellen und technischen Bedingungen des Wettbewerbs sind auf höchstem Niveau festgelegt:

14 klassische Partien: Das Match besteht aus maximal 14 klassischen Partien;

7,5 Punkte für den Sieg: Der Teilnehmer, der zuerst 7,5 Punkte erreicht, wird zum absoluten Weltmeister erklärt und erhält die Krone;

Tie-Break-Regel bei Gleichstand: Sollte es nach den 14 Hauptpartien 7:7 unentschieden stehen, wird der Sieger in den Schnellschach-Partien (Tie-Break) am 12. Dezember ermittelt;

2,5 Millionen US-Dollar: Die FIDE hat für diesen Weltmeisterschaftskampf ein Rekordpreisgeld von 2,5 Millionen Dollar bestätigt.

Der usbekische junge Genius Javohir Sindarovs historischer Kampf um die Weltkrone an den Genfer Brettern gegen den amtierenden Champion Gukesh Dommaraju wird zweifellos ein großer Stolz und eine aufregende Herausforderung für unser ganzes Land und die internationale Sportgemeinschaft sein.

Glauben Sie, dass unser Landsmann Javohir Sindarov den amtierenden Champion Gukesh in Genf besiegen und der erste absolute Weltmeister in der Geschichte Usbekistans werden kann? Was ist Ihrer Meinung nach der größte Vorteil und der Schlüssel zum Erfolg des usbekischen Großmeisters in diesem jüngsten Finale der Schachgeschichte? Hinterlassen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diesen Artikel, der den historischen Schritt unseres Landes zum Sieg darstellt, stolz mit allen Schachfans, Freunden und Verwandten!