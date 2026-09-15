In der Welt der modernen Technologie stoßen die neuesten Fortschritte in der Robotik nicht nur bei Fachleuten, sondern auch bei Führungskräften großer Konzerne auf großes Interesse. Wie Ixbt.com berichtet, besuchte der Gründer der Xiaomi Group, Lei Jun, Unitree Robotics, um die Fähigkeiten der neuesten Generation humanoider Roboter persönlich zu testen. Dieser Besuch markierte eine neue Stufe der Interaktion zwischen Menschen und KI-gesteuerten mechanischen Systemen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Während des Besuchs führte der Gründer von Unitree Robotics, Wang Xingxing, den hochrangigen Gast persönlich durch die Präsentation der Unternehmensentwicklungen. Während der Vorführung kam es zu einem bemerkenswerten Ereignis: Ein humanoider Roboter näherte sich der Xiaomi Skynomad N90 Demomaschine, betrachtete sie aufmerksam und winkte zur Begrüßung. Solche autonomen Handlungen zeigen, wie stark die Fähigkeit moderner Roboter zugenommen hat, ihre Umgebung wahrzunehmen und mit Objekten zu interagieren.

Kampftests mit Robotern

Der intensivste Teil der Veranstaltung war eine unerwartete physische Interaktion zwischen Mensch und Roboter. Der Gast sah nicht nur zu, wie die Roboter Kampfkünste demonstrierten, sondern beschloss auch, ein kleines Sparring mit einem von ihnen durchzuführen. Lei Jun schlug auf den Roboter ein, woraufhin sich das mechanische Gerät leicht bewegte und ein paar Schritte zurückwich.

Dennoch erfüllte das hochtechnologische algorithmische Ausgleichssystem seine Aufgabe hervorragend. Der Roboter brachte sich sofort wieder ins Gleichgewicht und verhinderte einen Sturz. Solche Tests bestätigten in der Praxis, dass die physische Widerstandsfähigkeit und Stabilität von Robotikprodukten immer ausgereifter wird.

Es ist erwähnenswert, dass die Beziehung zwischen den beiden Unternehmen eine lange Geschichte hat. Zuvor hatte Lei Jun Wang Xingxing öffentlich dafür gedankt, dass er dem Investmentfonds Shunwei Capital vor fünf Jahren die Möglichkeit gegeben hatte, in das Unitree-Projekt zu investieren. Heute sind die Früchte dieser Partnerschaft deutlich sichtbar.

Aktuelle Branchennachrichten

Derzeit verbessert Unitree Robotics seine Produkte aktiv. Insbesondere hat das Unternehmen offiziell den aktualisierten humanoiden Roboter G1+ vorgestellt, der im Vergleich zum Vorgängermodell G1 sechs wichtige Verbesserungen aufweist. Roboter dieser Art haben bereits die Fähigkeiten zum Kämpfen, Tanzen und zur Ausführung komplexer körperlicher Bewegungen erlernt.

Solche gefährlichen und interessanten Vorfälle wurden in der Welt der Robotik bereits früher beobachtet. Zum Beispiel sorgte während der World Robot Conference 2026 (WRC 2026) ein Video, in dem ZQGame-Gründer und CEO Zhao Tongyan von einem T800-Roboter zu Boden geschlagen wurde, für breite Diskussionen im Internet. All dies zeigt, wie wichtig es ist, die Sicherheitsmaßnahmen bei der Arbeit mit KI und Robotern in Zukunft weiter zu verstärken.