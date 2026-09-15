Das Fußballturnier der Asienspiele begann mit einem glanzvollen und intensiven Sieg der olympischen Nationalmannschaft von Usbekistan. Im Rahmen des 1. Spieltags der Gruppenphase Usbekistan U-23 traf die Nationalmannschaft auf die Jugendauswahl der Philippinen, erzielte fünf unbeantwortete Tore und sicherte sich einen souveränen 5:1-Kantersieg. Unter der Leitung des erfahrenen Trainers Ravshan Khaydarov übernahmen die „Weißen Wölfe“ von den ersten Minuten an die volle Kontrolle und übten massiven Druck auf den gegnerischen Strafraum aus. Nachdem O‘rinboyev in der 30. Minute den Torreigen eröffnet hatte, sorgten ein Doppelpack des eingewechselten Saidnurullayev, ein flinker Treffer von Fayzullayev sowie ein präziser Schuss von Reimov für die endgültige Entscheidung gegen die Philippiner.

Der Platzverweis eines philippinischen Spielers (Muens) in der 51. Minute sowie der einzige Ehrentreffer durch Merino konnten den Spielverlauf nicht mehr beeinflussen. Mit diesem deutlichen Sieg an der Tabellenspitze bereitet sich unser Team nun auf das Duell gegen Kuwait am 18. September vor. Wie sehr haben die Schützlinge von Khaydarov ihre Favoritenrolle bestätigt, wie ist das Kräfteverhältnis vor dem Spiel gegen Kuwait und wie sieht der Weg zum Gold aus?

„Totale Dominanz auf dem grünen Rasen“: Usbekistans Chronik des 5:1-Sieges

Die entscheidenden Momente und Helden des Spiels:

30. Minute — Tor durch O‘rinboyev: Die Angriffswellen von Muratbayev, Hamidov und Bahromov zahlten sich nach einer halben Stunde aus und O‘rinboyev eröffnete den Torreigen;

51. Minute — Rote Karte: Ein grobes Foul der Philippiner wurde hart bestraft — Muens wurde direkt des Feldes verwiesen, der Gegner agierte fortan in Unterzahl;

60. und 71. Minute — Ein makelloser Doppelpack von Saidnurullayev: Saidnurullayev, der in der Offensive glänzte, stellte sein hohes technisches Niveau unter Beweis und traf zweimal ins gegnerische Tor;

73. Minute — Fayzullayevs Klasse: Mit einem schnellen Kombinationsspiel überrumpelte Fayzullayev die philippinische Abwehr und erhöhte auf 4:1 (der Gegner erzielte in der 63. Minute durch Merino den Anschlusstreffer);

80. Minute — Der Schlusspunkt durch Reimov: Gegen Ende der Partie setzte Reimov mit dem fünften Treffer den Schlusspunkt und besiegelte den Kantersieg.

Ravshan Khaydarovs Taktik und die Aufstellung

Unser Trainerstab schickte eine kampfstarke Elf ins Rennen:

Sichere Defensive und Mittelfeld: Während Muratbayev das Tor hütete, sorgten Hamidov, Murtazoyev, Rizaqulov, Hayrullayev und Karimov für Stabilität in der Abwehr und im Zentrum;

Offensivdrang: Das Trio Jumayev, Bahromov und O‘rinboyev in der Spitze brach immer wieder über die Flügel durch und schuf Räume für Saidnurullayev und Fayzullayev;

Schnelle Wechsel: Die taktischen Umstellungen in der zweiten Halbzeit erhöhten das Tempo und ermöglichten es, die müde gespielte Abwehr des Gegners leicht zu überwinden.

Herausforderung 2. Spieltag: Die Hürde Kuwait und das entscheidende Duell am 18. September

Gruppenphase und Pläne für die nächste Runde:

Nächster Gegner — Kuwait: Am 2. Spieltag der Asienspiele trifft die U-23-Nationalmannschaft von Usbekistan auf Kuwait, einen der ernstzunehmenden Vertreter des arabischen Fußballs;

18. September, 15:00 Uhr: Die Begegnung beginnt um 15:00 Uhr Taschkenter Zeit;

Weg in die K.o.-Phase: Sollten die Schützlinge von Khaydarov auch gegen Kuwait gewinnen, wäre der Einzug in die nächste Runde vorzeitig gesichert und die Tabellenführung zementiert.

Dieser gnadenlose und hochintensive Start der usbekischen U-23-Auswahl bei den Asienspielen zeigt, dass unsere Spieler entschlossen den Weg zum Titel — den Goldmedaillen — eingeschlagen haben.

Glauben Sie, dass die U-23-Nationalmannschaft von Usbekistan am 18. September die Hürde Kuwait ebenso souverän meistern wird? Kann das Team von Ravshan Khaydarov bei den diesjährigen Asienspielen als Top-Favorit auf den Titel gelten? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel über den glanzvollen Sieg des usbekischen Fußballs stolz mit allen Fußballfans und Freunden!