Samsung Galaxy S26 FE in Indien vorgestellt

Samsung hat seine Flaggschiff-Reihe erweitert und die Preise sowie die wichtigsten technischen Daten des budgetfreundlichen Galaxy S26 FE für den indischen Markt bekannt gegeben. Laut ixbt.com wird das lang erwartete Gerät den Kunden in nur einer Version angeboten: mit 8 GB RAM und 256 GB internem Speicher. Dies berichtet Ixbt.com .

Auf dem indischen Markt liegt der Preis des Smartphones bei 80.000 Rupien oder etwa 835 US-Dollar. Zum Vergleich: Das gleiche Modell wurde auf dem US-Markt für 800 Dollar eingeführt. Kunden können aus drei einzigartigen Farben wählen: Pistachio, Blueberry und Graphite.

Der Verkaufsstart des neuen Galaxy S26 FE ist für den 18. September dieses Jahres geplant. Das Gerät wird über den offiziellen Online-Shop von Samsung, große Marktplätze sowie ausgewählte Einzelhandelsketten im Land erhältlich sein.

Display und Leistungsmerkmale

Das Smartphone bietet im Vergleich zu den Vorgängergenerationen deutliche Verbesserungen. Es ist mit einem modernen 6,7-Zoll Dynamic AMOLED 2X Display ausgestattet. Der Bildschirm unterstützt FHD+-Auflösung, arbeitet mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz und erreicht eine Spitzenhelligkeit von 1900 nit, was eine hervorragende Sichtbarkeit selbst bei direktem Sonnenlicht gewährleistet.

Die hohe Leistung des Geräts wird durch den modernen 3nm Exynos 2500 Prozessor ermöglicht. Dieser Chip sorgt für eine reibungslose Ausführung von täglichen Aufgaben sowie ressourcenintensiven Anwendungen und Spielen.

Kamera und Akkuleistung

Auch die fotografischen Möglichkeiten wurden nicht vernachlässigt. Das Smartphone verfügt über ein 50 MP Hauptkameramodul mit optischer Bildstabilisierung (OIS). Auf der Rückseite befinden sich zudem ein 12 MP Ultraweitwinkelobjektiv und eine 8 MP Telekamera, die einen 3-fachen optischen und einen 30-fachen kombinierten Zoom ermöglicht.

Für eine lange Laufzeit ist das Gerät mit einem 4900 mAh Akku ausgestattet. Der Akku kann schnell über 45W kabelgebundenes und 15W kabelloses Laden wieder aufgeladen werden. Das Gehäuse ist gemäß IP68-Standard gegen Wasser und Staub geschützt.

In Bezug auf die Software garantiert Samsung den Nutzern langfristige Stabilität. Das Smartphone läuft ab Werk mit der modernen One UI 9 Oberfläche auf Basis von Android 17. Besonders wichtig ist, dass der Hersteller für dieses Modell sieben Generationen von Betriebssystem-Updates und sieben Jahre Sicherheits-Patches verspricht.