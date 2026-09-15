Samsung Galaxy S26 FE in Indien vorgestellt

·1·Technologie
Samsung Galaxy S26 FE in Indien vorgestellt

Samsung hat seine Flaggschiff-Reihe erweitert und die Preise sowie die wichtigsten technischen Daten des budgetfreundlichen Galaxy S26 FE für den indischen Markt bekannt gegeben. Laut ixbt.com wird das lang erwartete Gerät den Kunden in nur einer Version angeboten: mit 8 GB RAM und 256 GB internem Speicher. Dies berichtet Ixbt.com .

Auf dem indischen Markt liegt der Preis des Smartphones bei 80.000 Rupien oder etwa 835 US-Dollar. Zum Vergleich: Das gleiche Modell wurde auf dem US-Markt für 800 Dollar eingeführt. Kunden können aus drei einzigartigen Farben wählen: Pistachio, Blueberry und Graphite.

Der Verkaufsstart des neuen Galaxy S26 FE ist für den 18. September dieses Jahres geplant. Das Gerät wird über den offiziellen Online-Shop von Samsung, große Marktplätze sowie ausgewählte Einzelhandelsketten im Land erhältlich sein.

Display und Leistungsmerkmale

Das Smartphone bietet im Vergleich zu den Vorgängergenerationen deutliche Verbesserungen. Es ist mit einem modernen 6,7-Zoll Dynamic AMOLED 2X Display ausgestattet. Der Bildschirm unterstützt FHD+-Auflösung, arbeitet mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz und erreicht eine Spitzenhelligkeit von 1900 nit, was eine hervorragende Sichtbarkeit selbst bei direktem Sonnenlicht gewährleistet.

Die hohe Leistung des Geräts wird durch den modernen 3nm Exynos 2500 Prozessor ermöglicht. Dieser Chip sorgt für eine reibungslose Ausführung von täglichen Aufgaben sowie ressourcenintensiven Anwendungen und Spielen.

Kamera und Akkuleistung

Auch die fotografischen Möglichkeiten wurden nicht vernachlässigt. Das Smartphone verfügt über ein 50 MP Hauptkameramodul mit optischer Bildstabilisierung (OIS). Auf der Rückseite befinden sich zudem ein 12 MP Ultraweitwinkelobjektiv und eine 8 MP Telekamera, die einen 3-fachen optischen und einen 30-fachen kombinierten Zoom ermöglicht.

Für eine lange Laufzeit ist das Gerät mit einem 4900 mAh Akku ausgestattet. Der Akku kann schnell über 45W kabelgebundenes und 15W kabelloses Laden wieder aufgeladen werden. Das Gehäuse ist gemäß IP68-Standard gegen Wasser und Staub geschützt.

In Bezug auf die Software garantiert Samsung den Nutzern langfristige Stabilität. Das Smartphone läuft ab Werk mit der modernen One UI 9 Oberfläche auf Basis von Android 17. Besonders wichtig ist, dass der Hersteller für dieses Modell sieben Generationen von Betriebssystem-Updates und sieben Jahre Sicherheits-Patches verspricht.

SamsungGalaxy S26 FEAndroid 17Exynos 2500Smartphone
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Zhuque-2 Rakete bringt erfolgreich zehn Satelliten in den OrbitZhuque-2 Rakete bringt erfolgreich zehn Satelliten in den OrbitHeute, 14:26Xiaomi stellt die neue Smartwatch Xiaomi Watch S5 41mm vorXiaomi stellt die neue Smartwatch Xiaomi Watch S5 41mm vorHeute, 13:21Xiaomi 18 Pro Design und wichtige Änderungen offiziell angekündigtXiaomi 18 Pro Design und wichtige Änderungen offiziell angekündigtHeute, 12:54Xiaomi stellt die Redmi TV A Pro 2027 Serie vorXiaomi stellt die Redmi TV A Pro 2027 Serie vorHeute, 11:53Kostenloses Starlink-Internet auf Korean Air-Flügen gestartetKostenloses Starlink-Internet auf Korean Air-Flügen gestartetHeute, 10:52USA geben Besitz von Orbitalwaffen zur Weltraumüberwachung bekanntUSA geben Besitz von Orbitalwaffen zur Weltraumüberwachung bekanntHeute, 10:22
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Himmelskörper mit einem Meter Durchmesser über dem Indischen Ozean abgestürzt
Himmelskörper mit einem Meter Durchmesser über dem Indischen Ozean abgestürzt