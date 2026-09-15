Britischer Tourist in der Türkei wegen Spuckens auf die türkische Flagge festgenommen

·11·Welt
Britischer Tourist in der Türkei wegen Spuckens auf die türkische Flagge festgenommen

In der Stadt Alanya in der türkischen Provinz Antalya wurde ein 58-jähriger britischer Tourist nach einem Vorfall in einem Hotel festgenommen. Dies berichtete The Sun.

Es wurde bekannt, dass sich der Vorfall am 9. September am Hoteleingang ereignete. Der Tourist geriet in einen Streit mit dem Hotelpersonal. Während des Konflikts wurde ihm vorgeworfen, auf die am Eingang hängende türkische Flagge gespuckt zu haben. Daraufhin rief das Hotelpersonal die Polizei.

Die Polizei nahm den britischen Touristen fest und brachte ihn vor das Gericht in Alanya. Das Gericht ordnete Untersuchungshaft an. Ihm wird die Beleidigung von Symbolen der staatlichen Souveränität vorgeworfen.

Nach türkischem Recht kann eine Person, die der Beleidigung staatlicher Symbole für schuldig befunden wird, mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft werden. Bisher wurde die Schuld des Touristen vom Gericht noch nicht endgültig bestätigt.

AlanyaTürkeiBritischer TouristTürkische FlaggeFestnahme
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Charos
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