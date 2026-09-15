Honor-Flaggschiff mit neuem Snapdragon-Chip vor Markteinführung getestet

Das kommende Honor-Flaggschiff-Smartphone ist kurz vor seiner offiziellen Vorstellung im Geekbench-Benchmark aufgetaucht. Laut ixbt.com wird das Gerät, dessen Präsentation für den 28. September in China erwartet wird, voraussichtlich den Namen Magic 9 Pro Max tragen und modernste technologische Lösungen bieten. Dies berichtet Ixbt.com .

Das Gerät mit der Modellnummer WKL-AN20 ist mit dem SM8975-Chip von Qualcomm ausgestattet, bei dem es sich laut Insidern um den Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Prozessor handelt. Dieser Chip zeichnet sich dadurch aus, dass er als erster in der Geschichte mobiler Geräte eine extrem hohe Frequenz von 5 GHz erreicht.

Prozessorleistung und technische Daten

Die neue Prozessorkonfiguration umfasst zwei Hochleistungskerne, die Geschwindigkeiten von bis zu 5,01 GHz erreichen können. Zudem verfügt das System über drei Kerne mit 4,03 GHz sowie drei weitere energieeffiziente Kerne, die mit 3,74 GHz takten. Für Grafikaufgaben ist das moderne Adreno 850-Modul zuständig.

Laut der Geekbench-Datenbank verfügt das getestete Smartphone über 14,78 GB RAM (in der finalen Verkaufsversion werden 16 GB erwartet). Die Hardware läuft mit dem neuesten Android 17 Betriebssystem und der speziellen MagicOS-Oberfläche von Honor.

Benchmark-Ergebnisse

Im Single-Core-Test von Geekbench 6 erzielte das neue Gerät 3448 Punkte, während es im Multi-Core-Test 9353 Punkte erreichte. Zum Vergleich: Das globale Magic 8 Pro der vorherigen Generation (Snapdragon 8 Elite Gen 5) kam auf 3664 Punkte im Single-Core und etwa 7650 Punkte im Multi-Core-Test.

Es ist erwähnenswert, dass derselbe SM8975-Chip bereits zuvor im Xiaomi 18 Pro Max getestet wurde, wo er höhere Ergebnisse erzielte. Experten weisen jedoch darauf hin, dass in beiden Fällen unterschiedliche Versionen von Geekbench verwendet wurden, was einen direkten Vergleich erschwert.