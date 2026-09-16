«Schock nach dem 2:0»: Real Madrid entreißt Elche in einem dramatischen Krimi den Sieg

Das Duell im Rahmen des 6. Spieltags der spanischen La Liga bot den Fußballfans einen klassischen Thriller voller Adrenalin und unerwarteter Wendungen. Real Madrid war zu Gast beim Tabellenletzten Elche und sicherte sich einen hart erkämpften und nervenaufreibenden 3:2-Sieg. Die Partie begann mit einer absoluten Dominanz der „Königlichen“: Zunächst lenkte der gegnerische Torhüter Dituro den Ball nach einem Freistoß von Arda Güler ins eigene Netz, und kurz vor der Pause Kylian Mbappé erhöhte auf 2:0. Doch die Gastgeber, die sich nicht geschlagen geben wollten, zeigten gegen Ende der zweiten Halbzeit großen Kampfgeist, trafen in der 71. und 83. Minute gegen Thibaut Courtois und stellten den Ausgleich her.

In einer Phase, in der die Mannschaft von José Mourinho kurz vor einem Punktverlust stand, erzielte das junge Talent Espi – der in der 87. Minute für Trent eingewechselt wurde – in der 90.+1 Minute den Siegtreffer und bewahrte die Madrilenen vor einem unvermeidlichen Ausrutscher. Nach diesem nervenaufreibenden Erfolg stehen die „Blancos“ nun bei 15 Punkten und belegen den 2. Platz in der Tabelle. Warum hat Real den Zwei-Tore-Vorsprung verspielt, wie konnte die Abwehr von Elche Mbappé und Vinícius in Schach halten und was steckt hinter der magischen Entscheidung in der 90.+1 Minute?

«2:0-Führung und Mbappés Klasse»: Der stürmische Start der Madrilenen

Die wichtigsten Ereignisse der ersten Halbzeit:

25. Minute — Freistoß und Eigentor: Ein kraftvoller Freistoß des jungen türkischen Stars Arda Güler prallte vom Elche-Torhüter Dituro ab und landete im Netz (0:1);

33. Minute — Eiskalter Abschluss von Mbappé: Kylian Mbappé bestrafte die gegnerische Abwehr kurz vor der Pause mit dem zweiten Treffer für die Madrilenen und festigte die Führung (0:2);

Die Illusion der totalen Kontrolle: Die Madrilenen, die in den ersten 45 Minuten das Spiel dominierten, wiegten sich in Sicherheit und glaubten, das Schicksal der Partie sei bereits besiegelt.

«Unerwarteter Schlag von Elche»: 12 Minuten der Lähmung

Der enorme Druck auf die Real-Abwehr in der zweiten Halbzeit:

71. Minute — Osorios Antwort: Osorio fand für die Gastgeber die Lücke im Tor von Courtois und brachte die Spannung zurück (1:2);

83. Minute — Sensationeller Ausgleich durch Nino: Wenige Minuten vor Spielende erzielte Nino das 2:2 und brachte das gesamte Stadion zum Beben;

Courtois und Fehler in der Abwehr: Die Defensive um Konaté, Huijsen und Cucurella leistete sich gegen die schnellen Konter des Gegners wiederholt Unaufmerksamkeiten.

90.+1 Minute: Das historische Heldentum des eingewechselten Espi

José Mourinhos geniale Rotation und der Kampf um den Sieg:

Wechsel in der 87. Minute: José Mourinho brachte das junge Offensivtalent Espi für den erschöpften Trent Alexander-Arnold;

Der Rettungsschuss in der 90.+1 Minute: In der Nachspielzeit reagierte Espi im Strafraum am schnellsten, beförderte den Ball ins Netz und sicherte Real die wertvollen 3 Punkte (2:3);

Situation in der Tabelle: Nach diesem Sieg sammeln die „Blancos“ 15 Punkte und bleiben auf dem 2. Platz im Titelrennen, während das tapfere Elche mit 2 Punkten am Tabellenende verharrt.

Durch diesen dramatischen Test bei Elche hat Real Madrid erkannt, dass Nachlässigkeit im Titelkampf teuer werden kann, doch der unbändige Wille der Mannschaft, bis zur letzten Sekunde nicht aufzugeben, hat sich erneut ausgezahlt.

Was glaubt ihr, Real Madrid– was war der Grund für den Verlust der 2:0-Führung gegen den Außenseiter: Abwehrfehler oder die Unterschätzung des Gegners? Kann Espis Tor in der 90.+1 Minute seinen Platz in der Startelf festigen? Hinterlasst eure Analysen in den Kommentaren und teilt diese Analyse des spannenden La-Liga-Duells mit allen Fußballfans und Freunden!