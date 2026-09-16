Hansi Flick unterstützt Lamine Yamals Chancen auf den Ballon d'Or

Barcelona-Cheftrainer Hansi Flick hat die Kampagne des Vereins zur Förderung des jungen Talents Lamine Yamal für den prestigeträchtigen Ballon d'Or entschieden verteidigt. Wie Goal.com berichtet, äußerte sich der deutsche Trainer während einer Pressekonferenz vor dem bevorstehenden La-Liga-Spiel gegen Racing Santander zu diesem Thema und den Zukunftsplänen des Teams. Dies berichtet Goal.com .

In letzter Zeit sorgten die offenen Aussagen des jungen Stürmers über seine Eignung für diese Auszeichnung für breite Diskussionen in der Fußballwelt. In seiner Pressekonferenz drückte Hansi Flick seine volle Unterstützung für das Selbstvertrauen seines Schützlings aus und erklärte, warum der Verein diese Kampagne unterstützt.

Lamine Yamals Selbstvertrauen auf dem Platz

Flick betonte, dass Yamals hohes Selbstvertrauen einen direkten positiven Einfluss auf seine Aktionen auf dem Platz und seine Leistungen in entscheidenden Momenten hat. Der Trainer lobte die Offenheit und Aufrichtigkeit des Spielers.

„Warum sollten wir keine Kampagne für Lamine machen? Er ist unser Spieler und ich unterstütze Spieler, die an sich selbst glauben. Ich denke, es ist eine großartige Idee. Wenn er glaubt, dass er es verdient, dann denke ich das auch“, bemerkte Hansi Flick.

Zukunftspläne und Champions-League-Finale

Auf der Pressekonferenz wurde auch die offizielle Bekanntgabe thematisiert, dass das Camp Nou das Champions-League-Finale 2029 ausrichten wird. Der deutsche Trainer verbarg seine Freude darüber nicht, dass das entscheidende Spiel in der katalanischen Arena stattfinden wird.

Gleichzeitig äußerte sich Flick nicht konkret dazu, ob er zu diesem Zeitpunkt noch Trainer der Mannschaft sein wird. Seinen Worten zufolge ist das Hauptziel der Gewinn dieses prestigeträchtigen Wettbewerbs, und der Trainer genießt die aktuelle Arbeit.