Flaggschiff Huawei Mate 90 Pro Max erhält leistungsstarke Kamera und Objektiv

Chinesische Insider haben neue und interessante Details über das kommende Flaggschiff von Huawei, das Huawei Mate 90 Pro Max, enthüllt. Das fortschrittliche Gerät, dessen Vorstellung für Oktober dieses Jahres erwartet wird, soll die mobile Fotografie auf ein neues Niveau heben und ernsthafte Kamera-Upgrades einführen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com gab der bekannte und einflussreiche Insider Digital Chat Station an, dass das Hauptmodul des Huawei Mate 90 Pro Max mit einem 50 MP Sensor im optischen 1/1,28-Zoll-Format ausgestattet sein wird. Dieses Modul wird durch ein RYYB-Pixel-Layout, eine variable Blende, Anti-Glare-Technologie sowie eine neue Generation des Red Maple-Systems zur Bildverarbeitung ergänzt.

Fortschrittliche Zoom-Funktionen und neue Objektive

Eines der Hauptmerkmale des Smartphones werden seine Fernaufnahme-Fähigkeiten sein. Es wird erwartet, dass das Gerät mit einer 200 MP Periskop-Telekamera mit einem großen 1/1,28-Zoll-Sensor ausgestattet sein wird. Wahrscheinlich kommt hier ein in China hergestellter SmartSens SCC85XS-Sensor zum Einsatz, der einen Dynamikumfang von bis zu 83 dB unterstützt. Dies ermöglicht Nutzern einen 4-fachen optischen Zoom ohne Qualitätsverlust.

Ein weiterer Insider, Smart Pikachu, betonte, dass es wie bei der vorherigen Generation ein System aus zwei Telekameras geben wird, dessen optischer Zoom jedoch bis zu 10-fach erreichen soll. Zudem wird als eines der einzigartigsten und unerwartetsten Merkmale des neuen Flaggschiffs ein spezielles externes Objektiv erwartet. Digital Chat Station nennt es ein "Super-Extern-Objektiv" und gibt an, dass dieses Zubehör die fotografischen Möglichkeiten des Smartphones drastisch erweitern wird, wobei die Art der Befestigung noch geheim bleibt.

Display und Leistung

Auch einige Informationen zum äußeren Erscheinungsbild und den internen Fähigkeiten des Smartphones wurden bekannt. Insbesondere wird erwartet, dass das Huawei Mate 90 Pro Max mit einem OLED-Display der neuen Generation mit Doppelschichtstruktur ausgestattet sein wird. Darüber hinaus könnte eine spezielle Version oder Option angeboten werden, die die Betrachtungswinkel des Bildschirms einschränkt, um sensible Daten vor neugierigen Blicken zu schützen.

Als Hardware-Plattform wird der Kirin 9050 Pro Prozessor erwartet. Beim Design bleibt das Unternehmen der Tradition treu und behält das charakteristische ringförmige Kameramodul bei.