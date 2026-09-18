Xiaomi stellt neuen Geschirrspüler mit Kapazität für 20 Gedecke vor

Xiaomi hat den Markt für Haushaltsgeräte um ein weiteres fortschrittliches Gerät bereichert. Laut ixbt.com hat die Marke offiziell den Mijia Smart Dishwasher Built-in 20-Set-Top vorgestellt, einen voll integrierbaren Geschirrspüler, der eine extrem hohe Kapazität mit innovativen Funktionen vereint. Dieses Gerät setzt neue Maßstäbe für Zeitersparnis im Haushalt und makellose Reinigungsergebnisse. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Technische Möglichkeiten und hohe Leistung

Einer der Hauptvorteile des neuen Geräts ist seine enorme Kapazität. Das Modell kann problemlos 20 Gedecke sowie bis zu 144 Küchenutensilien gleichzeitig aufnehmen. Dafür ist das Volumen des Arbeitsraums auf 156 Liter ausgelegt. Das Gerät verfügt über beeindruckende technische Spezifikationen und ist mit einem bürstenlosen Inverter-Gleichstrommotor mit einem maximalen Druck von 52 000 Pa ausgestattet.

Das Wassersprühsystem wurde ebenfalls verbessert und umfasst doppelt rotierende Sprüharme sowie eine zusätzliche Dreifachdüse. Dies garantiert, dass jeder Winkel des Geschirrs gleichmäßig mit Wasser und speziellen Reinigungsmitteln gespült wird. Zudem erkennt das System automatisch den Verschmutzungsgrad des Geschirrs und wählt selbstständig das optimale Waschprogramm.

Schnellreinigung und hochgradige Sterilisation

Das Gerät kann bei Temperaturen von bis zu 75 °C betrieben werden. Ein spezieller Schnellmodus ermöglicht den Abschluss des gesamten Vorgangs in nur 70 Minuten. Neben dem Waschvorgang haben die Hersteller besonderes Augenmerk auf die Hygiene gelegt: Laut den veröffentlichten Daten bietet der Geschirrspüler eine Sterilisationseffizienz von 99,99999%.

Basierend auf Hygieneanforderungen ist das Modell mit einer Dampftrocknungsfunktion ausgestattet, die bei 115 °C arbeitet. Dies beseitigt nicht nur Feuchtigkeit, sondern lässt Bakterien absolut keine Chance zu überleben.

Intelligente Steuerung und modernes Design

Der Mijia Smart Dishwasher bietet dank seines Luftzirkulationssystems die Möglichkeit, Geschirr bis zu 240 Stunden lang sauber und sicher aufzubewahren. Dieses System garantiert eine 99,9% effektive antibakterielle Behandlung. Für den Benutzerkomfort gibt es zudem die Option, häufig verwendete Programme für einen schnellen Start zu speichern.

Die Steuerung des Geräts erfolgt über die Xiaomi Mi Home App und das Xiaomi Surge Smart Connect System. Was das Äußere betrifft, so wird der neue Geschirrspüler in den Farben „Starry Black“ und „Icy Crystal White“ hergestellt. Die Innenbeleuchtung und die Statusanzeige machen die Bedienung noch komfortabler.

Auf dem chinesischen Markt beträgt der Preis für dieses Gerät 4704 Yuan. Unter Berücksichtigung staatlicher Subventionen in einigen Regionen kann es jedoch für 3999 Yuan erworben werden.