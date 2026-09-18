Xiaomi demonstriert autonomen Betrieb einer Smart Factory mit dem iBrain-System

Der chinesische Technologiegigant Xiaomi hat den Betrieb seines intelligenten iBrain-Systems vorgestellt, das auf die Automatisierung von Produktionsprozessen in seinem Werk der neuen Generation in Changping ausgerichtet ist. Laut ixbt.com integriert diese innovative Plattform Sensoren, Aktoren und Entscheidungssysteme in eine einheitliche digitale Umgebung und hebt die Kapazitäten der Fertigung auf ein völlig neues Niveau. Dies berichtet Ixbt.com .

Derzeit umfasst der Montageprozess moderner Smartphones Hunderte komplexer Arbeitsschritte, die eine extrem hohe Präzision erfordern. Insbesondere die Installation der Rückseite, also des Akkudeckels, am Gehäuse erfordert besondere Aufmerksamkeit und technologische Perfektion. Bei diesem kritischen Vorgang darf der Spalt zwischen dem Deckel und den Seitenkanten des Gehäuses auf beiden Seiten 0,05 mm nicht überschreiten – das entspricht der Dicke eines menschlichen Haares.

Effizienz des iBrain-Systems

Laut Gründer Lei Jun mussten Ingenieure früher etwa vier Stunden aufwenden, um diese äußerst feinen technologischen Parameter manuell einzustellen. Die neu implementierte iBrain-Plattform analysiert den gesamten Prozess tiefgreifend und schlägt automatisch die optimalen Werte vor, wodurch dieser Einstellvorgang auf nur zwei Minuten verkürzt wurde.

Darüber hinaus wurde die Zeit für die Identifizierung und Behebung von Störungen an der Produktionslinie drastisch reduziert. Während dieser Prozess früher bis zu zwei Stunden dauerte, genügen dank moderner intelligenter Lösungen nun nur noch drei Minuten, um das Problem zu beheben.

Selbstlernende Produktionsumgebung

Die Grundlage dieses kontinuierlichen Verbesserungsprozesses bildet die spezialisierte Industrieplattform von Xiaomi. Das System sammelt systematisch die Ergebnisse früherer Anpassungen und behobener Störungen. Jede Produktionsepisode wird zu einem neuen Datensatz für zukünftige Entscheidungen.

In der Praxis stellt dies sicher, dass der Betriebsprozess der Fabrik kontinuierlich lernt und jeden Tag intelligenter wird. Die mehrfache Steigerung der Produktionsgeschwindigkeit und die Lösung von Problemen innerhalb von Minuten zeigen deutlich, wie zukünftige technologische Fabriken vollkommen autonom arbeiten werden.