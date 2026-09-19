iPhone 18 Pro Kamera belegt zweiten Platz im Ranking

Experten des renommierten DxOMark-Labors haben die Kamera des neuen Apple-Flaggschiffs, des iPhone 18 Pro, getestet. Mit 172 Punkten erreichte das Gerät den zweiten Platz im globalen Kamera- und Fotografie-Ranking und zählt damit zu den fortschrittlichsten Kamera-Smartphones der Welt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com belegt das Huawei Pura 80 Ultra mit 175 Punkten den ersten Platz. Dennoch konnte sich das iPhone 18 Pro gegen seine Hauptkonkurrenten wie das Vivo X300 Pro und das Oppo Find X9 Ultra durchsetzen. Das neue Apple-Flaggschiff übertraf diese um einen bzw. zwei Punkte.

Hauptvorteile der Kamera und Nachtaufnahmefunktionen

Den Testergebnissen zufolge gehört die Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen zu den größten Stärken des iPhone 18 Pro. Die Experten von DxOMark bewerteten die Nachtaufnahmen des Smartphones als einige der besten seiner Klasse. Die Kamera liefert selbst unter schwierigsten Bedingungen detailreiche Aufnahmen und kontrolliert digitales Rauschen effektiv.

Auch die Belichtung des Geräts erhielt Bestnoten. In den meisten Szenarien zeigt das Smartphone einen natürlichen Kontrast und einen großen Dynamikumfang. Dies ermöglicht es, Details in hellen und dunklen Bereichen gleichzeitig zu erhalten.

Neue Technologien und Videoqualität

Die Experten hoben die neue variable Blendenfunktion der Hauptkamera hervor. Sie erhöht die Schärfentiefe bei Gruppenporträts und sorgt dafür, dass mehr Personen gleichzeitig scharf abgebildet werden. Zudem haben Nutzer die Möglichkeit, die Blende manuell zu steuern.

Auch die Videostabilisierung wurde hoch bewertet. Laut DxOMark wirken Videos, die während der Bewegung oder sogar beim Laufen aufgenommen wurden, sehr flüssig und natürlich. Das Smartphone hält eine perfekte Balance zwischen Detailreichtum und Rauschpegel.

Was verhinderte den Spitzenplatz?

Trotz aller positiven Aspekte verpasste das iPhone 18 Pro den ersten Platz aufgrund einiger Mängel. Insbesondere stellten die Experten leichte Abweichungen bei der Farbwiedergabe und gelegentliche Schwankungen des Weißabgleichs fest, was zu unterschiedlichen Farben bei aufeinanderfolgenden Aufnahmen führen kann.

Zudem blieb die Telekamera bei Aufnahmen mit großem Zoom hinter anderen Flaggschiff-Konkurrenten zurück. Von den in den kommenden Tagen erscheinenden neuen Konkurrenzmodellen wird eine weitere Verbesserung der Telemodule erwartet, was den Wettbewerb in Zukunft noch verschärfen dürfte.