FIFA nimmt russische Jugendmannschaft in die U-15-Weltmeisterschaft auf

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FIFA nimmt russische Jugendmannschaft in die U-15-Weltmeisterschaft auf

Der Weltfußballverband (FIFA) hat einen wichtigen Schritt zur teilweisen Wiedereingliederung Russlands in die internationale Fußballszene unternommen, indem er die russische Jugendmannschaft in die Auslosung der Gruppenphase eines neu geschaffenen Turniers aufgenommen hat. Wie Goal.com berichtet, ist dies die erste Lockerung der umfassenden Sportsanktionen, die im Februar 2022 verhängt wurden. Dies berichtet Goal.com .

Bei der U-15-Weltmeisterschaft und dem Festival, das in Aserbaidschan stattfindet, wurde die russische Jugendnationalmannschaft in eine Sechsergruppe mit der Türkei, Afghanistan, Dschibuti, Sierra Leone und dem Sudan gelost. Dieser Schritt erfolgte, nachdem im Dezember letzten Jahres offizielle Einladungen an alle 211 Mitgliedsverbände verschickt worden waren.

Turnierformat und Hauptziel

Die FIFA betonte, dass das Hauptziel dieses Pilotturniers darin bestehe, Ländern, die Schwierigkeiten bei der Qualifikation für FIFA-Wettbewerbe haben, ein sinnvolles Wettbewerbsumfeld zu bieten. Die Organisation erklärte, dass das Festivalformat speziell entwickelt wurde, um das Leistungsgefälle zwischen verschiedenen Nationen zu verringern.

Diese Lockerung der Beschränkungen auf Jugendebene hat jedoch keine Auswirkungen auf die Sanktionen gegen Russlands A-Nationalmannschaften und Vereine. Sie bleiben von prestigeträchtigen Wettbewerben wie der Europameisterschaft und der Champions League ausgeschlossen.

Türen bleiben für den Profifußball verschlossen

Diese Verbote wurden vom Internationalen Sportgerichtshof bestätigt, um mögliche Boykotte durch europäische Verbände zu verhindern. UEFA-Präsident Aleksander Čeferin hat wiederholt betont, dass die Türen für Russlands A-Teams fest verschlossen bleiben, solange der Konflikt in der Ukraine andauert.

Das Turnier, das vom 24. bis 30. Oktober in Aserbaidschan stattfindet und 191 Mannschaften umfasst, wird im Acht-gegen-Acht-Format mit 20-minütigen Spielabschnitten auf kleineren Feldern ausgetragen. Die Abwesenheit von Ländern wie der Ukraine, Deutschland, den Niederlanden und den USA zeigt, dass tiefe geopolitische Spannungen das Turnier weiterhin überschatten.

In Zukunft plant die FIFA, im nächsten Jahr einen Wettbewerb für Mädchen einzuführen und die Festivals beider Altersklassen ab 2028 zu einer jährlichen Veranstaltung zu machen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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