Ist das iPhone 18 Pro Max in Taschkent bereits erhältlich? Der genannte Preis wird Sie überraschen

In sozialen Netzwerken verbreiten sich Berichte, dass das neue iPhone 18 Pro Max bereits auf dem „Malika“-Markt in Taschkent aufgetaucht ist. Einigen Informationen zufolge könnte der Preis für das neue Modell bis zu 4500 USD erreichen.

Den kursierenden Meldungen zufolge hat vor allem das iPhone 18 Pro Max in der Trendfarbe Kirschrot das Interesse der Käufer geweckt.

Bisher wurde der Verkauf der Smartphones in Taschkent sowie der genannte Preis jedoch nicht durch offizielle Quellen bestätigt.

Warum ist der Preis so hoch?

In sozialen Medien wird berichtet, dass für einige der neuen Geräte bis zu 4500 USD verlangt werden. Dies ist kein offizieller Einzelhandelspreis, sondern könnte ein von Händlern für die ersten verfügbaren Geräte festgelegter Preis sein.

Den kursierenden Nachrichten sollte man vorerst mit Vorsicht begegnen.