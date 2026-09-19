Kylian Mbappe verlässt Nike und wechselt zu On Holding

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Kylian Mbappe verlässt Nike und wechselt zu On Holding

Real-Madrid-Stürmer Kylian Mbappe hat seine zehnjährige Partnerschaft mit dem Sportartikelgiganten Nike offiziell beendet. Als einer der hellsten Sterne der Fußballwelt hat der französische Angreifer einen bedeutenden Vertrag mit dem Schweizer Unternehmen On Holding unterzeichnet und wird zum Gesicht des Markteintritts der Marke in den Profifußball. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Laut Informationen von ixbt.com und anderen internationalen Quellen arbeitete Kylian Mbappe seit seinem achten Lebensjahr mit der amerikanischen Marke Nike zusammen. An der Seite von Cristiano Ronaldo und Vinicius Junior wurde er zu einem der größten globalen Botschafter des Unternehmens und war insbesondere als das Gesicht der Mercurial-Schuhlinie bekannt. Der Vertrag des Spielers mit Nike lief jedoch Ende Juli aus.

Schweizer Marke und neue Horizonte

On Holding, das vor allem für seine Laufschuhe bekannt ist, plant die Expansion in andere Sportarten, einschließlich des Profifußballs. Das Schweizer Unternehmen nahm im November 2019 die Tennislegende Roger Federer unter Vertrag und machte ihn zum Investor und strategischen Partner. Mbappe schließt sich nun demselben Unternehmen an, um dessen neuen Schritt auf dem Fußballmarkt anzuführen.

Nach Ablauf des Vertrages gab es verschiedene Spekulationen über die Zukunft des Spielers. Mbappe war sogar noch eine Zeit lang in Nike-Werbungen zu sehen, und die Marke behielt seinen Namen in ihren Kanälen bei. Dennoch hat der französische Stürmer nun offiziell sein neues Projekt bestätigt.

Die Zukunftspläne des Spielers

Über die neue Partnerschaft sagte Kylian Mbappe: „Was mich von Anfang an an On gereizt hat, war die Möglichkeit, gemeinsam etwas völlig Neues zu schaffen, das dazu beitragen wird, die Zukunft des Spiels zu gestalten. Ich möchte meine Erfahrung und Vision in die Produkte einbringen, die wir entwickeln, durch Innovationen Grenzen verschieben und der Freude am Fußball treu bleiben. Wir haben einen gemeinsamen Traum, und das ist erst der Anfang.“

Hinter dieser Entscheidung lässt sich eine klare Parallele erkennen. Auch die Schweizer Tennislegende Roger Federer beendete seinerzeit seine langjährige Partnerschaft mit Nike, um mit On zusammenzuarbeiten, erwarb sogar Anteile an der Marke und kreierte seine eigene Produktlinie. Mbappe schlägt einen ähnlichen Weg ein, mit dem Ziel, seine eigene Marke weiterzuentwickeln.

Kylian MbappeReal MadridNikeOn HoldingRoger Federer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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