iPhone 18 Pro direkt am Erscheinungstag komplett zerlegt

Mit dem Verkaufsstart des iPhone 18 Pro auf dem Weltmarkt ist das erste Teardown-Video des neuen Flaggschiffs im Internet aufgetaucht. Laut ixbt.com haben Experten bereits am ersten Tag der Veröffentlichung den internen Aufbau des Geräts untersucht, die wichtigsten technischen Spezifikationen in der Praxis bestätigt und das aktualisierte Kühlsystem im Detail präsentiert. Dies berichtet Ixbt.com .

Interner Aufbau und neues Kühlsystem

Traditionell beginnt das Öffnen des Smartphone -Gehäuses mit dem Lösen der beiden Pentalobe-Schrauben an der Unterseite. Um das Display vollständig abzulösen, wurden Hitze, ein spezielles Saugwerkzeug sowie Alkohol zum Aufweichen der Klebeschicht verwendet. Experten wiesen im Video darauf hin, dass die deutlich vergrößerte Vapor Chamber (Dampfkammer) deutlich sichtbar ist.

Das neue iPhone 18 Pro Modell zieht auch durch seine im Vergleich zu den Vorgängergenerationen veränderten äußeren und inneren Elemente die Aufmerksamkeit auf sich. Insbesondere wurde bekannt, dass das Hauptkameramodul des Geräts deutlich gewachsen ist. Experten vermuten, dass dies mit der Einführung der Technologie für eine variable Blende zusammenhängt, die einen komplexeren und größeren Mechanismus erfordert.

Dynamic Island und Akkukapazität

Eine der auffälligsten Änderungen am Smartphone betrifft die verkleinerte Dynamic Island. Apple hat die Infrarotkamera des Gesichtserkennungssystems direkt unter das Display verlagert. Bei einer genauen Untersuchung des Displays wurde festgestellt, dass sich der Bereich über dem Sensor durch eine einzigartige Pixelstruktur vom Rest unterscheidet. Dies ist notwendig, damit die Strahlung ungehindert durch die Matrix gelangen kann.

Zudem klärte dieser vollständige Teardown-Prozess Informationen zur Akkukapazität des Geräts. Es wurde bestätigt, dass die Akkukapazität der Version mit physischem SIM-Kartensteckplatz 4056 mAh beträgt. Dieser Wert stimmt vollständig mit den vorab durchgesickerten Informationen vor der Veröffentlichung des neuen Flaggschiffs überein.

Während die ersten veröffentlichten Videos einen ersten Eindruck vom allgemeinen Aufbau des Geräts vermitteln, werden weitere Analysen zur Reparierbarkeit, zum Teardown und zu den konstruktiven Änderungen von renommierten Quellen wie iFixit erwartet.