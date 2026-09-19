In der spanischen Hauptstadt Madrid gab es vor dem mit Spannung erwarteten Stadtderby zwischen Atlético und Real eine überraschende technologische Neuerung im Trainingslager der „Königlichen“. Vor dem Super-Duell, das am Sonntag, den 20. September, um 19:15 Uhr (Taschkent-Zeit) angepfiffen wird, hat Real-Cheftrainer José Mourinho offiziell den innovativen Trainingsstil seines französischen Kollegen Luis Enrique, der derzeit PSG trainiert, übernommen.

The Touchline Auf exklusiven Bildern, die von der Publikation The Touchline veröffentlicht wurden, ist zu sehen, wie der portugiesische Trainer vor einem riesigen digitalen Monitor direkt am Spielfeldrand steht und den Spielern taktische Anweisungen anhand von Animationen und Videosequenzen gibt. Dieser technologische Ansatz, der zuvor regelmäßig von Luis Enrique bei PSG eingesetzt wurde und im europäischen Fußball für großes Aufsehen sorgte, wird nun genutzt, um jede Bewegung der Stars im Santiago Bernabéu in Echtzeit zu analysieren. Vor dem harten Duell gegen das disziplinierte Atlético von Diego Simeone soll diese High-Tech-Vorbereitung die Entscheidungsgeschwindigkeit von Real auf dem Platz drastisch erhöhen.

Warum greift der für seinen konservativen Stil bekannte Mourinho plötzlich auf digitale Technologien zurück? Werden den Spielern auf dem riesigen Bildschirm die Geheimnisse zur Überwindung der Simeone-Defensive vermittelt, und kann diese Neuerung der Schlüssel zum Sieg im Madrider Derby sein?

„Ein riesiger Monitor in der Platzmitte“: Details zur Neuerung im Real-Trainingslager

The Touchline veröffentlichte Aufnahmen und die wichtigsten Aspekte des Trainingsprozesses:

Die Erfahrung von PSG und Luis Enrique: Die moderne visuelle Analysemethode, die beim Pariser Klub erfolgreich getestet wurde, wurde offiziell an das Training von Real angepasst;

Anpassungen in Echtzeit: Ohne das Training zu unterbrechen, zeigt der Trainer den Spielern Fehler und Mängel direkt auf dem Platz über den riesigen Bildschirm, ohne dass sie in die Kabine gehen müssen;

Taktische Zeichnungen und Mikrobewegungen: Die Positionierung jedes Spielers, die Sekunden des Pressings und die Wege in die freien Räume werden auf dem Bildschirm mit präzisen Linien dargestellt;

Fokus der Stars: Die Führungsspieler Madrids haben die neue technologische Methode mit großem Interesse aufgenommen, was die Effizienz der Informationsaufnahme verdoppelt hat.

„Spezialwaffe für das Derby“: Warum ausgerechnet vor dem Spiel gegen Atlético?

Die taktischen Gründe hinter Mourinhos Entscheidung:

Plan gegen den tiefen Block von Simeone: Um die kompakte Defensive von Atlético zu durchbrechen, zählt jede Zehntelsekunde – die Analysen auf dem Bildschirm ermöglichen es den Stürmern, gegnerische Zonen schneller zu erkennen;

Perfektionierung des vertikalen Fußballs: Wie Simeone bereits zugab, ist Real bei vertikalen und schnellen Angriffen stark; Mourinho arbeitet daran, diesen Vorteil mithilfe des Bildschirms bis zur Automatisierung zu steigern;

Datum und Uhrzeit des Madrider Derbys: Dieses Duell, das am Sonntag, den 20. September, um 19:15 Uhr (Taschkent-Zeit) beginnt, ist für Real nicht nur ein Spiel um drei Punkte, sondern ein Test, um die Vorherrschaft in der Stadt zurückzuerobern.

Sportanalyse: Modernes Coaching und das digitale Zeitalter

Einschätzung europäischer Fußballexperten und Analysten:

Mourinhos Evolution: Dass der portugiesische Spezialist seinen Stil über Jahre hinweg an die Anforderungen der Zeit anpasst und nicht davor zurückschreckt, die stärksten Eigenschaften seiner Konkurrenten zu übernehmen, unterstreicht sein hohes Niveau;

Psychologische Wirkung: Die Theorie, die die Spieler auf dem Platz sehen, innerhalb weniger Sekunden in die Praxis umzusetzen, erleichtert das Verständnis der Situation erheblich;

Die Intensität des Derbys: In Anbetracht der Tatsache, dass sich beide Trainer sehr gut kennen, könnten solch kleine Details und technologische Vorteile über den Ausgang des Spiels am 20. September entscheiden.

Die von José Mourinho eingeführten Großbildschirme zeigen deutlich, mit wie viel Verantwortung und Sorgfalt sich Real auf das wichtige Derby am Sonntag vorbereitet.

Glauben Sie, dass José Mourinhos Training mit den Großbildschirmen im Stil von Luis Enrique Real dabei helfen wird, die Defensive von Diego Simeone zu knacken? Welchen Klub erwarten Sie als Sieger im Madrider Derby am Abend des 20. September um 19:15 Uhr (Taschkent-Zeit)? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Kommentare und teilen Sie diesen Bericht über die taktische Neuerung im spanischen Fußball mit allen Real-Fans und Fußballbegeisterten!