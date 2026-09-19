Aston Villa bezwingt Tottenham auswärts: Spurs können Niederlage nicht abwenden

Im Rahmen des 5. Spieltags der englischen Premier League erlebten wir im prächtigen Tottenham Hotspur Stadium in London ein wahres Torfestival und ein beispielloses Drama. Tottenham, das mit einer enttäuschenden Form in die Saison gestartet war, empfing vor heimischer Kulisse den Birminghamer Klub Aston Villa. Während die Schützlinge von Unai Emery das Spiel dominierten und durch eine 0:3-Führung wie der sichere Sieger aussahen, zeigten die Londoner in der Schlussphase eine beeindruckende Moral und rissen die Fans von den Sitzen. Doch auch zwei späte Treffer konnten die nächste bittere Niederlage der Gastgeber nicht verhindern (2:3). Bemerkenswert ist, dass Tottenham erst am 5. Spieltag gegen Aston Villa seine ersten Saisontore in der Premier League erzielen konnte.

Wie konnte es dazu kommen, dass die Birminghamer, die bis zur 79. Minute mit 0:3 führten, fast noch die Kontrolle aus der Hand gaben? Warum erwachte der Angriff der „Spurs“ um Sandro Tonali und Dominik Solanke erst in den letzten Minuten, und welche Auswirkungen hat diese Niederlage auf die Zukunft des Tottenham-Trainers?

„Von 0:3 auf 2:3“: Der Liveticker des Londoner Duells

Details zum zentralen und spannendsten Spiel des 5. Spieltags:

Der entscheidende Schlag vor der Pause (45+2'): In einem ausgeglichenen Spiel erzielte Yohan Manzambi in den letzten Sekunden der ersten Halbzeit den Führungstreffer für Aston Villa.

Nicolas Jacksons Kaltblütigkeit (76'): Gegen Ende der zweiten Halbzeit bestraften die Gäste die Abwehr der Gastgeber nach einem Konter – der senegalesische Stürmer erhöhte auf 0:2.

Emiliano Buendía und das 0:3 (79'): Nur drei Minuten später erzielte der argentinische Spielmacher das dritte Tor und schien das Schicksal der Partie endgültig besiegelt zu haben.

Das erste Saisontor und ein Funken Hoffnung (86'): Conor Gallagher nutzte ein Durcheinander im Strafraum und erzielte das erste Tor für Tottenham in der Premier-League-Saison 2026/27 (1:3).

Herzschlagfinale durch Van Hecke (90+8'): In den letzten Minuten der Nachspielzeit traf Jan Paul van Hecke und sorgte für Hochspannung (2:3), doch für den Ausgleich reichte die Zeit für die „Spurs“ nicht mehr.

Spielprotokoll und Aufstellungen im Tottenham Hotspur Stadium

Das vollständige offizielle Protokoll des Spiels vom 5. Spieltag der Premier League:

Wettbewerb / Runde Datum / Uhrzeit Stadion Endergebnis Premier League, 5. Spieltag 19. September 2026 Tottenham Hotspur Stadium (London) 2 : 3

Aufstellung Tottenham: Kinski, Pedro Porro (Archie Gray, 19.), Van Hecke, Van de Ven, Robertson, Bentancur, Tonali, Savinho, Matheus Fernandes, Marmoush, Solanke;

Aufstellung Aston Villa: Suzuki, Wan-Bissaka, Lindelöf, Mings, Ruggeri, Kamara, João Gomes, McGinn, Buendía, Manzambi, Jackson;

Torschützen: Gallagher 86', Van Hecke 90+8' — Manzambi 45+2', Jackson 76', Buendía 79';

Verletzungsbedingter Wechsel: Pedro Porro musste bereits in der 19. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Taktische Analyse: Was sagen die Experten?

Die wichtigsten Schlussfolgerungen der englischen Fußballanalysten zu diesem dramatischen Spiel:

Die pragmatische Klasse von Villa: Die Schützlinge von Unai Emery setzten weniger auf Ballbesitz, sondern sicherten sich den Sieg durch schnelle vertikale Angriffe und Disziplin im Abwehrzentrum.

Torflaute beendet, aber Probleme bleiben: Tottenham hat am 5. Spieltag endlich getroffen, doch der frühe Ausfall von Pedro Porro und die Lücken auf den Außenbahnen legten die Abwehr lahm.

Der Faktor des späten Erwachens: Die Londoner konnten über das gesamte Spiel hinweg nur in den letzten 10 Minuten aggressives Pressing und echten Druck ausüben – solch eine Verzögerung reicht in der Premier League nicht für Punkte.

Situation in der Tabelle: Während dieser Sieg Aston Villa näher an die Europapokalplätze bringt, steckt Tottenham in einer tiefen Krise im unteren Tabellendrittel.

Das Fünf-Tore-Spektakel in London hat erneut bewiesen, wie kompromisslos und unberechenbar die Premier League ist.

Glauben Sie, dass Tottenhams schwacher Saisonstart an Fehlern des Trainerstabs liegt oder daran, dass die Leistungsträger außer Form sind? Denken Sie, dass das Team den Schwung aus den letzten Minuten in die kommenden Spiele mitnehmen kann? Hinterlassen Sie Ihre Analyse in den Kommentaren und teilen Sie diesen Bericht über das dramatische Premier-League-Duell mit allen Fußballfans!