Flamarions Triumph: Pakhtakor besiegt Mashal in G‘uzor trotz Unterzahl

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Flamarions Triumph: Pakhtakor besiegt Mashal in G‘uzor trotz Unterzahl

Im Rahmen des 22. Spieltags der usbekischen Superliga feierte der um den Titel kämpfende Verein Pakhtakor Taschkent einen wichtigen Sieg in einer komplexen und dramatischen Partie. Die „Löwen“, die im Stadion „Sho‘rtan“ in G‘uzor zu Gast bei Mashal Muborak waren, mussten bereits ab der 10. Minute nach dem Platzverweis gegen Verteidiger Morteza Pouraliganji in Unterzahl agieren. Trotz der numerischen Unterlegenheit verlor das erfahrene Team aus der Hauptstadt nicht die Initiative: Nachdem sie in der ersten Halbzeit die Defensive stabilisiert hatten, erzielten die Taschkenter nach der Pause durch einen Doppelpack des brasilianischen Stürmers Flamarion zwei Treffer.

In der nervenaufreibenden Schlussphase sah auch Mashal-Spieler Boburjon Asqarov die Rote Karte, und das Tor der Gastgeber in der 100. Minute konnte das Schicksal des Spiels nicht mehr ändern (1:2). Nach diesem wichtigen Auswärtssieg kommt Pakhtakor auf 49 Punkte und übernimmt die alleinige Tabellenführung. Die Mannschaft aus Muborak bleibt mit 4 Punkten am Tabellenende und konnte die Gefahrenzone nicht verlassen.

Wie konnte Pakhtakor trotz der Unterzahl in G‘uzor die drei Punkte sichern, wie stehen Flamarions Chancen im Rennen um die Torjägerkrone und wie sehr bringt dieser Sieg Pakhtakor dem Meistertitel 2026 näher?

„Platzverweis in der 10. Minute und Flamarion-Doppelpack“: Die Chronik des Spiels in G‘uzor

Die zentralen und dramatischen Momente des 22. Spieltags:

  • Der Schock in den ersten Minuten (10'): Pakhtakor-Innenverteidiger Morteza Pouraliganji erhielt für ein Foul die direkte Rote Karte und ließ sein Team 80 Minuten lang in Unterzahl zurück;

  • Flamarions erster Treffer (51'): Zu Beginn der zweiten Halbzeit eröffnete Flamarion nach einem präzisen Zuspiel von Sardor Sobirkhodjayev den Torreigen (0:1);

  • Doppelpack und Entscheidung (77'): Der eingewechselte Dostonbek Khamdamov flankte von der Seite, und Flamarion beförderte den Ball ins Netz zum souveränen 0:2;

  • Spannung in den letzten Minuten: In der 90.+1 Minute wurde Mashal-Mittelfeldspieler Boburjon Asqarov des Feldes verwiesen, in der 100. Minute erzielte Murtazoyev den einzigen Ehrentreffer für die Gastgeber (1:2);

  • Sprung in der Tabelle: Dank des Sieges klettert Pakhtakor mit 49 Punkten auf den 1. Platz, Mashal bleibt mit 4 Punkten auf dem 16. Rang.

Spielprotokoll aus dem Sho‘rtan-Stadion

Die offiziellen Statistiken der Begegnung im Rahmen des 22. Spieltags der Superliga:

Wettbewerb / Runde

Datum / Uhrzeit

Stadion

Entscheidungen des Schiedsrichters

Superliga, 22. Spieltag

19. September 2026

Sho‘rtan (G‘uzor)

Rote Karten: 2 (Pouraliganji 10', Asqarov 90+1')

  • Aufstellung Mashal: Jo‘rabekov, Akramov, Tojiddinov, Abduraimov, Nuriddinov (G‘anixonov, 79), Ismoilov, Abdirahimov (Mo‘ydinov, 81), Choriyev, Ko‘charov (Murtozayev, 39), Rahimov (Ifeani, 79), Asqarov;

  • Aufstellung Pakhtakor: Quvvatov, Pouraliganji, Alijonov, Mozgovoy, Resan (Khamdamov, 67), Bo‘riyev, Sobirkhodjayev, Hussayn (Chinedu, 68), Nasrullayev, Flamarion, Abdumajidov;

  • Verwarnungen: Ismoilov 6, Rahimov 34, Sobirkhodjayev 85, Bo‘riyev 90+3;

  • Tore: Flamarion 51', 77' — Murtozayev 100'.

Taktische Analyse: Experten Über die Willenskraft von Pakhtakor

Fazit von Experten und Sportanalysten zum Spiel:

  • Ungebrochene Disziplin: Trotz der Unterzahl stellte das Trainerteam die Balance zwischen Abwehr und Mittelfeld schnell um und ließ dem Gegner keine Räume;

  • Flamarions Kaltblütigkeit: Der brasilianische Stürmer nutzte die wenigen Chancen maximal aus und sicherte dem Team drei extrem wichtige Punkte im Titelrennen;

  • Mashals ungenutzter Vorteil: Die in Überzahl spielenden Gastgeber fanden im Angriff keine kreativen Lösungen und leisteten sich in der zweiten Halbzeit grobe Fehler bei Kontern;

  • Meisterschaftsrennen: Dieser Sieg verleiht Pakhtakor unter dem Druck der Konkurrenz einen mentalen Vorteil und schafft die Basis, um die Tabellenführung in den verbleibenden Runden zu festigen.

Dieser hart erkämpfte Sieg in Unterzahl in G‘uzor hat erneut den Meistercharakter von Pakhtakor unterstrichen und gezeigt, dass sie unter schwierigsten Bedingungen um das Ergebnis kämpfen können.

Glauben Sie, dass Pakhtakor mit dieser Leistung in Unterzahl bewiesen hat, dass sie den Titel verdienen, oder hat Mashal den numerischen Vorteil einfach nicht nutzen können? Denken Sie, dass die Taschkenter die Tabellenführung bis zum Ende verteidigen können? Hinterlassen Sie Ihre Analyse in den Kommentaren und teilen Sie diesen Spielbericht mit allen Fußballfans!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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