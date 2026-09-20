Der Cheftrainer der englischen Nationalmannschaft, Thomas Tuchel, hat bei der Bekanntgabe seines neuesten Kaders eine Reihe mutiger und kompromissloser Entscheidungen getroffen. Während sich der Trainer auf die Spiele der Nations League vorbereitet, hat er begonnen, eine neue Kultur und Disziplin im Team zu etablieren. Vor dem Hintergrund dieser Veränderungen wurde der Verteidiger von Manchester United, Harry Maguire, erneut übergangen, was Zweifel an seiner internationalen Karriere aufkommen lässt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut ixbt.com wurde Maguire aufgrund der skandalösen Situationen und der öffentlichen Kritik nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft erneut aus der Nationalmannschaft ausgeschlossen. Tuchel hat den Everton-Spieler Jarrad Branthwaite als Ersatz für den erfahrenen Verteidiger berufen. Diese Entscheidung macht deutlich, dass sich die Türen für eine Rückkehr auf die internationale Bühne für Harry immer weiter schließen.

Maguires und der Unmut seiner Mutter

Der Konflikt, der vor der Weltmeisterschaft entstand, wurde vom Spieler selbst und seiner Familie offen kritisiert. Insbesondere die Mutter von Harry Maguire äußerte ihre völlige Enttäuschung und ihren offenen Ärger darüber, dass ihr Sohn nicht in den Kader berufen wurde. Dieser öffentliche Druck und die lautstarke Unzufriedenheit des Spielers kamen bei dem deutschen Trainer überhaupt nicht gut an.

Als er die Situation auf einer Pressekonferenz kommentierte, betonte Thomas Tuchel, dass das Verhalten des Spielers dem Team nur geschadet habe. "Das hilft überhaupt nicht. Ich werde es ihm nicht für den Rest seines Lebens vorhalten, denn so bin ich nicht, aber es hat mir nicht gefallen," — sagte der Cheftrainer.

Eine Chance für Trent Alexander-Arnold

Im Gegensatz zu Harry Maguire hat der Verteidiger von Real Madrid, Trent Alexander-Arnold , die Chance erhalten, in die Nationalmannschaft zurückzukehren. Aufgrund der Verletzungen von Leistungsträgern des FC Arsenal und des FC Chelsea wurde ein Platz für Trent frei. Obwohl Tuchel das Talent des Spielers anerkennt, hat er ihm strenge defensive Anforderungen gestellt.

Der Cheftrainer ist der Meinung, dass Alexander-Arnold seine Defensivarbeit drastisch verbessern muss. "Ich kenne sein Talent und habe gehört, wie sehr ihm das Spielen im Nationaltrikot am Herzen liegt. Jetzt ist die perfekte Gelegenheit für ihn, sich zu beweisen," fügte Tuchel hinzu.