Eine strategische Intrige, die das geopolitische und logistische Gleichgewicht im Südkaukasus bestimmt, hat eine neue Stufe erreicht. In einem Interview mit dem Portal BoonTV gab der armenische Premierminister Nikol Paschinjan offiziell bekannt, dass er beabsichtigt, während seines bevorstehenden persönlichen Treffens mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die Frage der Konzession der «Südkaukasischen Eisenbahn» (YUKJD) als vorrangiges Thema zu erörtern. Ziel der früheren Kontakte zwischen den beiden Staatschefs und der bevorstehenden Verhandlungen in Moskau ist es, für beide Seiten akzeptable Lösungen zu finden.

Dieser Dialog findet jedoch vor dem Hintergrund scharfer und ernster Warnungen aus dem Kreml statt: Der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexei Owertschuk hatte offen erklärt, dass im Falle eines Verkaufs oder einer Neuverhandlung der Eisenbahnkonzession an einen Drittstaat schwere Konsequenzen für Eriwan drohen – der vollständige Verlust russischer Frachten und das Ende jeglicher Zusammenarbeit mit der «Russischen Eisenbahn» (RJD). Der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, bestätigte, dass Paschinjans Besuch in Moskau auf Einladung Putins in den kommenden Tagen stattfinden werde und die genauen Termine derzeit mit den Arbeitsplänen der Staatschefs abgestimmt würden.

Welche politischen Ziele verbergen sich hinter Eriwans Versuch, die Eisenbahnkonzession zu ändern, wird Moskau bereit sein, die strategische Route unter seiner Kontrolle aufzugeben, und wie wird sich dieser Konflikt auf die regionale Logistikkarte auswirken?

«Warnung, Konzession und Moskau-Reise»: Chronik der Beziehungen zwischen Eriwan und Moskau

Die wichtigsten Entwicklungsphasen des Eisenbahnstreits zwischen Armenien und Russland:

Nikol Paschinjans offizielle Erklärung: In seiner Erklärung gegenüber dem BoonTV-Korrespondenten betonte der Premierminister, dass die Eisenbahnfrage das wichtigste Thema auf der Tagesordnung sei und bei den Verhandlungen mit Putin nach beiderseits akzeptablen Kompromissen gesucht werde;

Moskaus hartes Ultimatum: Der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexei Owertschuk erinnerte nachdrücklich daran, dass der Verkauf der Konzession für Armenien katastrophal wäre und das Land von russischen Frachten und der Integration mit der RJD abschneiden würde;

Fehlen objektiver Gründe: Russische Beamte betonen, dass es keine wirtschaftliche oder logistische Grundlage für die Übertragung der Konzession an eine dritte Partei gebe, da selbst EU-Mitgliedstaaten an der russischen Eisenbahn interessiert seien;

Offizielle Bestätigung von Dmitri Peskow: Der Kreml-Sprecher teilte mit, dass Wladimir Putin Paschinjan nach Moskau eingeladen habe und der Besuch in den kommenden Tagen nach Abstimmung der Zeitpläne stattfinden werde;

Strategischer Knotenpunkt: Das Eisenbahnnetz, das den Südkaukasus verbindet, bleibt nicht nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein mächtiges politisches Druckmittel.

Konzession der «Südkaukasischen Eisenbahn»: Vergleich der Positionen

Die wichtigsten Kriterien der Konfrontation zwischen Moskau und Eriwan:

Parameter und Richtungen Position der russischen Seite (Moskau) Position der armenischen Seite (Eriwan) Ebene der Verhandlungen Einladung von Wladimir Putin, Treffen im Kreml Nikol Paschinjans bevorstehende Moskau-Reise Schicksal der Konzession Keine objektive Grundlage für einen Verkauf, der Vertrag muss beibehalten werden Überprüfung der Angelegenheit und Suche nach einer beiderseits akzeptablen Lösung Drohende Risiken Stopp russischer Frachten, Abbruch der RJD-Verbindungen Bestreben, alternative internationale Investoren anzuziehen Logistische Auswirkungen Isolierung Eriwans, während EU und Nachbarn kooperieren Wiederherstellung der Kontrolle über regionale Verkehrskorridore Offizielle Agenda Peskow: Treffen wird basierend auf den Zeitplänen der Staatschefs abgestimmt Paschinjan: «Dies ist das wichtigste Thema bei den Verhandlungen»

Geopolitische Analyse: Experten über den bevorstehenden Dialog im Kreml

Schlussfolgerungen von Experten für internationale Politik und Transportlogistik:

Gefahr der strategischen Einkesselung: Der Ausstieg der armenischen Eisenbahnen aus der russischen Konzession könnte Eriwan vollständig von den nördlichen Handelsrouten abschneiden – ein schwerer wirtschaftlicher Schlag für einen Binnenstaat;

Paschinjans diplomatisches Manöver: Die armenische Führung versucht, das Gleichgewicht zwischen West und Ost zu wahren und die Verkehrsinfrastruktur zu diversifizieren, doch Moskau wertet dies als direkte Bedrohung seiner Interessen;

Das Gewicht von Owertschuks Erklärung: Die russische Regierung hat vorab klargestellt, dass sie in dieser Frage keine Zugeständnisse machen wird und bereit ist, finanzielle Druckmittel einzusetzen;

Die entscheidende Bedeutung des Treffens mit Putin: Die Verhandlungen in Moskau werden nicht nur das Schicksal der Eisenbahn bestimmen, sondern auch Armeniens künftige Rolle in der GUS und der Eurasischen Wirtschaftsunion.

Nikol Paschinjans erwarteter Besuch in Moskau und sein Dialog mit Putin gelten als historischer Wendepunkt, der darüber entscheiden wird, in wessen Händen die Verkehrsarterien des Südkaukasus verbleiben.

Glauben Sie, dass Nikol Paschinjan trotz des heftigen Widerstands aus Moskau bei den Verhandlungen mit Wladimir Putin eine Änderung der Eisenbahnkonzession erreichen kann, oder wird Armenien gezwungen sein, den russischen Forderungen nachzugeben? Wird diese logistische Konfrontation eine neue Krise im Südkaukasus auslösen? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der wichtigen Verhandlungen in der großen Geopolitik mit Ihren Freunden und allen Interessierten an internationalen Themen!