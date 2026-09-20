Anzahl der über 100-Jährigen in Japan übersteigt erstmals 100.000

In Japan hat die Zahl der Menschen, die 100 Jahre oder älter sind, erstmals die Marke von 100.000 überschritten. Nach Angaben des japanischen Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Soziales leben derzeit 107.677 Menschen im Land, die über 100 Jahre alt sind.

Ihre Zahl steigt nun schon seit 56 Jahren in Folge an. Innerhalb eines Jahres ist die Zahl der über 100-Jährigen um 7.914 Personen gestiegen.

Den Großteil der Hochbetagten machen Frauen aus. Von den 107.677 Personen sind 94.298 Frauen, was fast 88 Prozent entspricht. Die älteste Frau in Japan ist 114 Jahre alt, der älteste Mann 112 Jahre.

Gleichzeitig steht das Land vor einem weiteren demografischen Problem. Die Geburtenrate in Japan sinkt und die Bevölkerung altert. Infolgedessen werden der Rückgang der erwerbsfähigen Bevölkerung sowie der steigende Bedarf an Renten-, Gesundheits- und Sozialleistungen zu immer dringlicheren Themen.