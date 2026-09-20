Anzahl der über 100-Jährigen in Japan übersteigt erstmals 100.000

·16·Welt
Anzahl der über 100-Jährigen in Japan übersteigt erstmals 100.000

In Japan hat die Zahl der Menschen, die 100 Jahre oder älter sind, erstmals die Marke von 100.000 überschritten. Nach Angaben des japanischen Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Soziales leben derzeit 107.677 Menschen im Land, die über 100 Jahre alt sind.

Ihre Zahl steigt nun schon seit 56 Jahren in Folge an. Innerhalb eines Jahres ist die Zahl der über 100-Jährigen um 7.914 Personen gestiegen.

Den Großteil der Hochbetagten machen Frauen aus. Von den 107.677 Personen sind 94.298 Frauen, was fast 88 Prozent entspricht. Die älteste Frau in Japan ist 114 Jahre alt, der älteste Mann 112 Jahre.

Gleichzeitig steht das Land vor einem weiteren demografischen Problem. Die Geburtenrate in Japan sinkt und die Bevölkerung altert. Infolgedessen werden der Rückgang der erwerbsfähigen Bevölkerung sowie der steigende Bedarf an Renten-, Gesundheits- und Sozialleistungen zu immer dringlicheren Themen.

JapanDemografieLanglebigkeitGesundheitsministeriumBevölkerungsalterung
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Frau bleibt mit dem Fuß in einer Rolltreppe in Kasachstan stecken (Video)Frau bleibt mit dem Fuß in einer Rolltreppe in Kasachstan stecken (Video)Heute, 10:46Baby in Brasilien fällt aus der Wiege und verletzt sich (Video)Baby in Brasilien fällt aus der Wiege und verletzt sich (Video)Heute, 10:29Hund verteidigt Besitzer in Kolumbien gegen RäuberHund verteidigt Besitzer in Kolumbien gegen RäuberHeute, 10:16Große Treibstoffkrise im Westen ausgebrochen – Macron beruft Dringlichkeitsgipfel der G7 einGroße Treibstoffkrise im Westen ausgebrochen – Macron beruft Dringlichkeitsgipfel der G7 einGestern, 22:56Straßenkünstler in Indien zeigen ungewöhnliche Darbietungen (Video)Straßenkünstler in Indien zeigen ungewöhnliche Darbietungen (Video)Gestern, 22:38USA als zerfallende Supermacht bezeichnet: Trump konnte engen Verbündeten nicht schützenUSA als zerfallende Supermacht bezeichnet: Trump konnte engen Verbündeten nicht schützenGestern, 22:29
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?