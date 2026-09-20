US-Präsident Donald Trump hat die Ernennung eines neuen Sonderberaters für künstliche Intelligenz, inoffiziell als „KI-Zar“ bezeichnet, sowie die Schaffung einer speziellen „KI-Truppe“ im Land angekündigt. Laut ixbt.com ähnelt diese Struktur konzeptionell der US Space Force, wobei das Weiße Haus bisher keine Details zu den genauen Aufgaben, der Zusammensetzung oder dem Startdatum der neuen Einheit bekannt gegeben hat. Dies berichtet Ixbt.com. darüber.

Diese Ankündigung erfolgt in einer Zeit hitziger Debatten in den USA über Fragen der KI-Sicherheit. Insbesondere hatte der ehemalige Forscher von Anthropic, Jacob Jackson, zuvor darauf hingewiesen, dass einige Experten ernsthaft darüber diskutieren, ob KI bis Ende des Jahrzehnts eine reale Gefahr für die Menschheit darstellen könnte. Dennoch lehnt Trump zusätzliche Beschränkungen für die Branche entschieden ab.

„Wir werden das Wachstum dieser riesigen Industrie in keiner Weise behindern“, schrieb Donald Trump auf seiner Truth Social-Seite. Der Politiker ist der Ansicht, dass der Staat die Entwicklung der künstlichen Intelligenz umfassend unterstützen und gleichzeitig mögliche Verstöße kontrollieren sollte. Die zentrale Frage bleibt, ob neue branchenweite Beschränkungen eingeführt werden sollten oder ob bestehende rechtliche Mechanismen ausreichen.

Ansätze zur Regulierung und Sicherheit der Industrie

Sollte der Plan erfolgreich umgesetzt werden, wäre dies die zweite Ernennung zum „KI-Zar“ während der Trump-Administration. Zuvor hatte der Risikokapitalgeber David Sacks diese Rolle inne. Er trat jedoch im Frühjahr zurück, um in den Status eines externen Beraters zu wechseln. Sacks sprach sich ebenfalls gegen neue föderale KI-Vorschriften aus und betonte, dass Entwickler unabhängig für die Sicherheit ihrer Produkte und verursachte Schäden verantwortlich sein sollten.

Trumps Initiative wurde vor dem Hintergrund des intensiven technologischen Wettbewerbs zwischen den USA und China angekündigt. Beide Länder betrachten KI als den wichtigsten Faktor für wirtschaftliche und nationale Macht. In der amerikanischen Tech-Industrie besteht die Sorge, dass übermäßige bürokratische Regulierung den Fortschritt lokaler Unternehmen verlangsamen und chinesischen Wettbewerbern einen Vorteil verschaffen könnte. Befürworter strenger Sicherheitsmaßnahmen widersprechen diesem Ansatz jedoch.

Internationale Verhandlungen und Ausblick

Derzeit finden in New York wichtige Verhandlungen zwischen US-Finanzminister Scott Bessent und dem chinesischen Vize-Premierminister He Lifeng statt. Neben Handels- und Wirtschaftsfragen diskutieren die Parteien über KI-Sicherheit sowie über Modelle mit offenen und geschlossenen Gewichten. Diese Gespräche sind von Bedeutung, da sie einem Treffen zwischen Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Washington vorausgehen.

Zur Erinnerung: Zuvor wurde dem speziellen neuronalen Netzwerk GPT-6 Astra die Steuerung eines Roboters anvertraut, und es erfüllte alle Aufgaben während 60 gefährlicher Experimente. Dies hat die Debatten unter Experten über die Autonomie von KI-Systemen und die potenziellen Gefahren ihrer Kontrolle weiter verschärft.