OnePlus 16 Flaggschiff offiziell angekündigt: 200 MP Kamera und 9000 mAh Akku

OnePlus hat offiziell die Bilder und wichtigsten technischen Daten seines Flaggschiffs der neuen Generation, des OnePlus 16, bekannt gegeben. Das Gerät soll sich auf dem Mobilfunkmarkt durch eine extrem hohe Autonomie und fortschrittliche Technologien auszeichnen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com wird das neue Smartphone in drei einzigartigen Farben erhältlich sein: Tomorrow Starlight, Dark Forest und Martian Masterpiece. Die Version Tomorrow Starlight zeichnet sich durch ein interaktives „atmendes“ Licht auf der Rückseite aus. Dieses Licht beleuchtet das Logo sowie die auf das Gehäuse gravierten Himmelskoordinaten.

Das Design des Geräts umfasst ein quadratisches Metall-Kameramodul, stark abgerundete Ecken und eine dedizierte, anpassbare AI-Taste an der Seite des Gehäuses. Den Kunden werden vier Speicherkonfigurationen angeboten: 12/256 GB, 12/512 GB, 16/512 GB und 16 GB / 1 TB.

Technische Möglichkeiten und Leistung

Das Smartphone ist mit einem flachen OLED-Display ausgestattet, dessen System-Bildwiederholrate bis zu 165 Hz erreicht. Bei speziell optimierten Spielen soll die Bildrate sogar einen Rekordwert von 185 Hz erreichen können.

Die Hardware-Basis des Geräts bildet der leistungsstarke Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Prozessor. Das Smartphone läuft unter der ColorOS 17 Benutzeroberfläche auf Basis des Android 17 Betriebssystems.

Akku und Kamerasystem

Laut ixbt.com ist das Modell OnePlus 16 mit einem riesigen 9000 mAh Akku ausgestattet. Dies ermöglicht es den Nutzern, das Gerät lange Zeit ohne Aufladen zu verwenden. Zudem werden 100 W kabelgebundenes und 50 W kabelloses Laden unterstützt.

Das Hauptkameramodul ist mit einem 200-Megapixel-Sensor im optischen 1/1,4-Zoll-Format ausgestattet. Zusätzlich sind zwei weitere 50-Megapixel-Sensoren verbaut – eine Ultra-Weitwinkelkamera und ein Teleobjektiv.

Die offizielle Vorstellung des Geräts ist für Oktober dieses Jahres geplant, und Mobilfunk-Enthusiasten warten mit Spannung auf dieses Flaggschiff.