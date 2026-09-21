Das beste Hotel der Welt wurde ermittelt

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Das beste Hotel der Welt wurde ermittelt

Das in Hongkong gelegene Rosewood Hong Kong wurde bei der in Paris durchgeführten Rangliste der 50 besten Hotels der Welt für das Jahr 2026 zum zweiten Mal in Folge auf den ersten Platz gewählt. Damit ist es das erste Hotel in der Geschichte dieses Rankings, das zweimal den Sieg errang.

Das 65-stöckige Hotel im Stadtteil Tsim Sha Tsui belegte im Jahr 2024 den 3. Platz und stieg 2025 auf den ersten Rang auf. Auch in diesem Jahr konnte es seine Spitzenposition verteidigen und den Titel als bestes Hotel Asiens behalten.

Das Hotel verfügt über 413 Zimmer und 11 Restaurants

In den 43 Etagen des Gebäudes Rosewood Hong Kong befinden sich 413 Zimmer und Suiten . Auf dem Hotelgelände sind zudem

11 Restaurants tätig. Darunter befinden sich das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete The Legacy House undChaat , das auf französische Küche spezialisierteMarmo Bistro sowie bekannte Lokale wie das Holt's Café

. Im Gebäude befinden sich außerdem zwei Bars. Eine davon, die DarkSide , belegte 2024 den 17. Platz im Ranking der besten Bars Asiens.

Besonderes Augenmerk liegt im Hotel auf Gesundheit und Erholung. Hier gibt es ein mehrstöckiges Asaya Spa, einen Pool und speziell für Behandlungen konzipierte Cottages.

Die Top 3 werden von asiatischen Hotels dominiert

Im Ranking für 2026 rückte das Hotel Capella Bangkok

um einen Platz nach oben und belegte den 2. Rang. Das in der Nähe gelegene Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River sicherte sich den 3. Platz. Zudem erhielt die Marke Rosewood eine Auszeichnung als die am häufigsten prämierte Hotelkette.

Die 10 besten Hotels der Welt

  1. Rosewood Hong Kong — Hongkong

  2. Capella Bangkok — Thailand

  3. Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River — Thailand

  4. Atlantis The Royal — Dubai

  5. Passalacqua — Comer See, Italien

  6. Rosewood São Paulo — Brasilien

  7. Mandarin Oriental Qianmen — Peking, China

  8. Upper House Hong Kong — Hongkong

  9. Chablé Yucatán — Chocholá, Mexiko

  10. Mandarin Oriental Bangkok — Thailand

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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