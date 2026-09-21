Apple ändert das iPhone 20 Pro Design und testet ein vierseitig gebogenes Display

Apple hat mit der Arbeit an seiner zukünftigen Flaggschiff-Smartphone-Reihe begonnen und testet derzeit neue Displaytypen für die iPhone 20 Pro Modelle. ixbt.com Wie der bekannte Insider Digital Chat Station berichtet, wird sich die neue Gerätegeneration durch völlig neue Designlösungen und verbesserte Bildschirmeigenschaften auszeichnen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Dem Bericht zufolge wird das Basis-Pro-Modell der Serie, das in den kommenden Jahren erwartet wird, mit einem 6,41-Zoll-Bildschirm ausgestattet sein. Die Auflösung dieses Panels wird voraussichtlich 2686 × 1236 Pixel betragen. Das iPhone 20 Pro Max, das für Nutzer gedacht ist, die größere Geräte bevorzugen, wird voraussichtlich mit einem größeren 6,96-Zoll-Display mit 2912 × 1340 Pixeln ausgestattet sein.

Vierseitig gebogenes Display und rahmenloses Design

Eines der Hauptmerkmale der neuen Smartphone-Serie wird das Display sein, das an allen vier Seiten gleichmäßig gebogen ist. Dieser konstruktive Ansatz ermöglicht eine weitere visuelle Reduzierung der schwarzen Ränder um den Bildschirm. Apple plant damit, seine Smartphones einem perfekt ästhetischen und vollständig rahmenlosen Design näher zu bringen.

Derzeit herrscht in der Technologiewelt ein intensiver Wettbewerb unter den Herstellern, die Ränder so dünn wie möglich zu machen und dem Nutzer die sauberste Bildfläche zu bieten. Das neue vierseitig gebogene Panel ist eine logische Fortsetzung dieses Trends.

Änderungen an Dynamic Island und dem Kamerabereich

Designer und Ingenieure überdenken nicht nur die äußeren Ränder, sondern auch die Größe der Aussparung am oberen Bildschirmrand. Es heißt, dass Apple derzeit daran arbeitet, die Aussparung für die Frontkamera zu verkleinern. Dies könnte es ermöglichen, die Größe des bekannten Dynamic Island-Elements zu reduzieren oder es durch eine kompakte, weich geformte kreisförmige Aussparung zu ersetzen.

Sollten diese Tests erfolgreich sein, wird sich die nutzbare Bildschirmfläche weiter vergrößern, was den Konsum visueller Inhalte komfortabler macht. Obwohl sich diese Informationen noch im frühen Teststadium befinden, zeigen sie deutlich, dass Apple weiterhin eine radikale Erneuerung des iPhone-Designs anstrebt.