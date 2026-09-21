8.100 Dollar pro Nacht: Saudi-Arabien startet Luxuszug

Saudi-Arabien bereitet sich auf den Start seines ersten Premium-Eisenbahnprojekts vor — Dream of the Desert einem Luxuszug. Passagiere werden in dem neuen Zug ab dem dritten Quartal 2027 reisen können. Dies berichtete Khaleej Times.

Projektleiter und CEO von Arsenale International, Raffaele Breschi, beschrieb die Reise als „ein echtes Theaterstück auf Rädern“. Er erklärte, dass jedes Detail im Zug sorgfältig durchdacht sei und die gesamte Reise von Anfang bis Ende einem einheitlichen Konzept folge.

Eine Übernachtung kostet 8.100 Dollar

Dream of the Desert besteht aus 12 Waggons. Der Zug verfügt über 34 Luxusabteile und kann gleichzeitig 72 Passagiere aufnehmen.

Den Reisenden werden drei verschiedene Routen angeboten. Eine Übernachtung im Luxusabteil kostet etwa 30.000 Saudi-Riyal, also rund 8.100 Dollar. Die Preise liegen in diesem Bereich.

Wer auf den ersten Fahrten dabei sein möchte, kann sich durch eine erstattungsfähige Anzahlung von etwa 2.500 Riyal, also 680 Dollar, einen Platz auf der Prioritätenliste sichern.

Der Zug legt mehr als 1.000 Kilometer zurück

Die Hauptroute im Rahmen des Projekts umfasst mehr als 1.000 Kilometer. Der Zug fährt von Riad in Richtung Norden und durchquert entlegene und bisher kaum erschlossene Gebiete von Saudi-Arabienbis fast zur jordanischen Grenze.

Der Zug hält in den Städten Al-Qassim, Hail, Al-Jauf und Qurayyat. Diese Orte werden angefahren.

Raffaele Breschi betonte, dass diese Regionen selbst unter den Einwohnern Saudi-Arabiens noch wenig bekannt seien. Im Umkreis von 30 bis 40 Minuten von den Bahnhöfen befinden sich UNESCO-Welterbestätten, potenzielle zukünftige Welterbestätten, erloschene Vulkane und verschiedene Farmen.

Das Reiseprogramm umfasst auch historische Stätten

Das Reiseprogramm beinhaltet die Marid-Festung in Al-Jauf und das Aja-Gebirge in Hail. Diese Ziele sind Teil der Route.

Breschi verglich das Aja-Gebirge mit der berühmten Region Al-Ula, betonte jedoch, dass die natürliche Umgebung und die Landschaft dieses Ortes einzigartig seien.

Die Dauer der Reisen beträgt zwischen zwei und fünf Nächten. Das Programm der längsten, fünftägigen Route beinhaltet auch einen Besuch in Al-Ula. Dies ist Teil der Reise.

Das Projekt Dream of the Desert wird im Rahmen der Strategie Saudi Vision 2030 umgesetzt. Diese Strategie zielt darauf ab, das Land zu einem der weltweit führenden Reiseziele zu machen.