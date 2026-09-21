„Die Modenschau ist vorbei, jetzt ist Fußball dran“: Zidane verhängt striktes Verbot für die französische Nationalmannschaft

Der Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft, Zinédine Zidane, hat eine drastische und aufsehenerregende Entscheidung getroffen, um die Disziplin innerhalb des Teams zu stärken und sicherzustellen, dass sich die Spieler ausschließlich auf die Ergebnisse auf dem Platz konzentrieren. derbyderbyderby.it Laut einem Sonderbericht der Publikation hat der legendäre französische Experte der Gewohnheit der Spieler, vor den Trainingslagern der „Les Bleus“ lange, bedeutungslose Gespräche mit Journalisten zu führen und mit extravaganten Outfits zu protzen, ein Ende gesetzt.

In den letzten Jahren war die Ankunft der Stars der französischen Nationalmannschaft im nationalen technischen Zentrum Clairefontaine zu einer echten Pariser „Modenschau“ geworden. Vertreter von Hochglanzmagazinen und aus dem Showgeschäft, die weit vom Sport entfernt sind, warteten stundenlang vor der Basis, um die Spieler zu fotografieren, was die eigentliche Mission des Teams in den Hintergrund drängte. Zidane, der von solch übermäßigem Luxus und Ablenkungen müde ist, setzt nun einen strengen Filter ein: Nach den neuen Regeln wird das Recht, Spieler zu fotografieren und mit ihnen zu interagieren, nur noch Sportjournalisten gewährt, die speziell vom Französischen Fußballverband (FFF) akkreditiert sind.

Wie wird sich Zidanes eiserne Disziplin also auf die Stimmung der Stars auswirken und kann diese Einschränkung das französische Team zurück an die Spitze des Weltfußballs führen?

„Clairefontaine ist kein Laufsteg“: Die Essenz der neuen Regeln von Zidane

Details der neuen Einschränkungen und Vorschriften für die Nationalmannschaft:

„Fashion Week“ wurde beendet: Spielern ist es offiziell untersagt, bei der Ankunft an der Basis eine Show mit extravaganter und teurer Kleidung zu veranstalten;

„Rotes Licht“ für Journalisten aus dem Showgeschäft: Lifestyle- und Modemagazine, die keinen Bezug zum Sport haben, dürfen nicht mehr frei an der Basis in Clairefontaine arbeiten;

Nur spezielle FFF-Akkreditierung: Ab sofort wird das Recht, Mitglieder der Nationalmannschaft zu filmen und kurze Interviews zu führen, nur noch spezialisierten Sportmedien gewährt, die eine Genehmigung des Französischen Fußballverbandes erhalten haben;

Fokus nur auf das Training: Der Trainerstab hat zur Bedingung gemacht, dass sich die Spieler auf taktische Vorbereitung und körperliche Regeneration konzentrieren, anstatt Outfits auszuwählen und Zeit vor Kameras zu verschwenden;

Eine einzige Regel unabhängig vom Star-Status: Einschränkungen Kylian Mbappé, gelten gleichermaßen für alle, von Weltstars wie Eduardo Camavinga bis hin zu neu berufenen Debütanten.

Französische Nationalmannschaft: Vergleich der Atmosphäre vor und während der Ära Zidane

Analyse der Veränderungen im Zentrum Clairefontaine:

Kriterien und Richtungen Bisherige Ordnung (letzte Jahre) Zinédine Zidanes neue Anforderung Prozess der Ankunft an der Basis Offene Modenschau, teure Looks Einfache, bescheidene und sportgerechte Kleidung Presseberichterstattung Showgeschäft, Mode und Hochglanzmagazine Nur offizielle Sportmedien und FFF-Medien Gespräche mit Journalisten Lange Fotosessions und Diskussionen in offenen Bereichen Kurze und begrenzte Kommunikation gemäß Reglement Trainerziel Freiheit für Medienimage und PR Eiserne Disziplin, weniger Lärm und hoher Fokus Hauptfokus Diskussionen in sozialen Medien Nur Taktik und Ergebnisse auf dem Platz

Fußballexpertise: Warum hat Zidane diesen Schritt getan?

Wichtige Schlussfolgerungen von europäischen Fußball-Insidern und französischen Sportanalysten:

Wiederherstellung von Disziplin und Konzentration: Zinédine Zidane hat unnötigen Lärm abseits des Platzes immer gehasst; der Trainer möchte die Köpfe der Spieler vor großen Turnieren vom Mediendruck befreien;

Aufrechterhaltung des Gleichgewichts innerhalb des Teams: Dass die Outfits einiger junger Spieler zu Trends wurden anstatt ihre Leistung, konnte eine ungesunde Atmosphäre in der Umkleidekabine schaffen; die neue Einschränkung beseitigt diese Spaltung;

Rückkehr zur Mentalität eines Champions: Real Madrid, mit dem er aufeinanderfolgende Champions-League-Titel gewonnen hat, weiß Zidane genau, dass Erfolg nur durch eiserne Disziplin und 100%iges Engagement auf dem Platz kommt;

Volle Unterstützung durch den Verband: Die FFF-Führung hat die Entscheidung des Trainers begrüßt, da es an der Zeit war, den ungesunden Unterhaltungsshows rund um die Nationalmannschaft ein Ende zu setzen.

Dieser drastische Schritt von Zinédine Zidane zeigt, dass der Kampf gegen das „Star-Syndrom“ in der französischen Nationalmannschaft begonnen hat und eine neue Ära, in der nur für den Sieg gearbeitet wird, angebrochen ist.

Glauben Sie, dass Zinédine Zidanes Verbot von „Modenschauen“ für Spieler die richtige Entscheidung ist, oder sind Shows und persönlicher Stil im modernen Fußball ebenfalls notwendig? Kann eiserne Disziplin Frankreich zurück zu internationalen Trophäen führen? Hinterlassen Sie Ihre persönlichen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der heißesten disziplinarischen Veränderungen im Weltfußball mit allen Fußballfans!