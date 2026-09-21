572 Skelette in Sri Lanka entdeckt: Wem gehören die Überreste und unter welchen Umständen starben sie?

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572 Skelette in Sri Lanka entdeckt: Wem gehören die Überreste und unter welchen Umständen starben sie?

Ausgrabungen in der Region Chemmani in Jaffna, Sri Lanka, haben schmerzhafte Fragen zur langen Kriegsgeschichte des Landes erneut aufgeworfen. Nachdem 2025 bei Arbeiten zur Erweiterung eines Krematoriums menschliche Knochen gefunden wurden, begannen unter gerichtlicher Aufsicht umfangreiche Ausgrabungen in dem Gebiet.

Während der Ausgrabungen wurden neben menschlichen Skeletten auch verschiedene persönliche Gegenstände entdeckt. Berichten zufolge befanden sich darunter eine Schultasche, Kinderkleidung, Spielzeug, Armbänder und eine Babyflasche. Einige Funde deuten darauf hin, dass sich auch Kinder unter den Opfern befinden könnten.

Die wichtigste Frage lautet: Wem gehören diese Überreste und unter welchen Umständen starben sie? Das Gebiet steht im Zusammenhang mit dem Bürgerkrieg in Sri Lanka, der von 1983 bis 2009 andauerte. Informationen über Massengräber in Chemmani waren bereits früher aufgetaucht. Bei Ausgrabungen im Jahr 1999 wurden die Überreste von 15 Personen gefunden.

Die neuen Ausgrabungen im Jahr 2025 haben die Aufmerksamkeit erneut auf dieses Thema gelenkt. Die Menschenrechtskommission von Sri Lanka stellte bei ersten Untersuchungen fest, dass die Lage der Überreste nicht üblichen Bestattungsritualen entspricht.

Bisher sind die Identität der gefundenen Skelette und die Todesursache noch nicht vollständig geklärt. Die Ausgrabungen werden unter gerichtlicher Aufsicht fortgesetzt, und die gefundenen Überreste werden auf gerichtliche Anordnung hin für forensische Untersuchungen aufbewahrt.

Daher müssen die Ergebnisse des gerichtlichen Ermittlungsverfahrens und der forensischen Analysen abgewartet werden, um eine endgültige Schlussfolgerung zu den Funden in Chemmani ziehen zu können.

ChemmaniSri LankaBürgerkriegMenschenrechtskommissionArchäologie
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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