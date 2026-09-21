Xiaomi bringt seinen neuen Smart Switch in den freien Verkauf

Der chinesische Technologieriese Xiaomi hat seinen Smart Switch der neuen Generation, den Xiaomi Smart Switch 2, für den freien Verkauf auf dem heimischen Markt freigegeben. Das Gerät war zuvor nur per Vorbestellung erhältlich und kostete in der Crowdfunding-Phase 69 Yuan; nun liegt der Startpreis bei 79 Yuan. Laut ixbt.com gewinnt das neue Produkt aufgrund seiner technischen Möglichkeiten und der Kompatibilität mit der Verkabelung in älteren Häusern an Aufmerksamkeit. Dies berichtet die Nachricht

von Ixbt.com.

Technische Spezifikationen und Sicherheit

Eines der Hauptmerkmale des Geräts ist die Fähigkeit, sowohl mit Phasen- als auch mit Neutralleitern zu arbeiten. Bei der Installation erkennt der Schalter automatisch den Schaltungstyp und passt die Logik an, sodass keine manuelle Konfiguration durch den Benutzer erforderlich ist. Diese Eigenschaft ist besonders wichtig für die Arbeit mit der Verkabelung in älteren Häusern, in denen kein Neutralleiter vorhanden ist.

Der Hersteller gibt an, dass das interne Relais für bis zu 1 Million Schaltzyklen ausgelegt ist. Die Funktion zum Schalten im Nulldurchgang reduziert die Belastung der Kontakte erheblich. Zudem ist ein Flimmerschutzsystem für LED-Lampen mit geringer Leistung integriert, und ein eingebauter Temperatursensor kann den Stromkreis bei Überhitzung automatisch unterbrechen.

Rolle im Smart-Home-System

Der Smart Switch 2 unterstützt die Xiaomi Mesh 2.0-Technologie. Dadurch wurde die Reaktionsgeschwindigkeit im Vergleich zur Vorgängergeneration um 50 % erhöht und die Netzwerkverbindungszeit um 80 % verkürzt. Benutzer können die Beleuchtung über physische Tasten, die Mi Home App oder den Sprachassistenten Xiao Ai steuern.

Jede Taste kann für einfaches, doppeltes oder langes Drücken angepasst werden. Zudem kann das Gerät in den drahtlosen Modus versetzt werden, um als universeller Controller für andere Smart-Home-Geräte zu dienen. Diese Funktionalität ermöglicht es Hausbesitzern, ihr Beleuchtungssystem vollständig an ihre Bedürfnisse anzupassen.