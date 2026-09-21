Probleme bei der Leistung des iPhone 18 Pro aufgrund von iOS 27 identifiziert

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Probleme bei der Leistung des iPhone 18 Pro aufgrund von iOS 27 identifiziert

Nutzer der neu erschienenen Flaggschiff-Generation, iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max, sind auf die ersten schwerwiegenden softwarebezogenen Probleme gestoßen. Im Internet verbreitete Videomaterialien werfen Fragen zur Stabilität der neuesten Entwicklungen von Apple auf, da deutliche Verzögerungen in der Benutzeroberfläche beobachtet werden. Dies berichtet Ixbt.com. berichtet .

Laut ixbt.com zeigt ein von Insider @tarunvats33 veröffentlichtes Video den Betrieb eines neuen iPhone 18 Pro unter iOS 27. Aus den Aufnahmen geht hervor, dass die Benutzeroberfläche des Geräts in bestimmten Situationen überhaupt nicht reagiert und es zu unerwarteten Verzögerungen kommt.

Störungen der Benutzeroberfläche und Nutzerbeschwerden

Im Video wird festgehalten, dass der Bildschirm beim Navigieren auf dem Startbildschirm einfriert und das Tippen auf Widgets sowie Elemente des Kontrollzentrums nicht immer funktioniert. Zudem wurden Fälle dokumentiert, in denen Gesten auf dem Sperrbildschirm zeitweise komplett einfrieren.

In den Kommentaren wird darauf hingewiesen, dass solche Unstimmigkeiten nicht nur auf das neueste Modell beschränkt sind, sondern auch bei den iPhone 17-Geräten des Vorjahres auftreten. Dies deutet darauf hin, dass das Problem nicht an der Hardware, sondern an der Optimierung des Betriebssystems liegt.

Technische Neuigkeiten und Verkaufsstart

Zur Erinnerung: Die Modelle iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max wurden offiziell am 18. September in den Handel gebracht. Zuvor wurde berichtet, dass Apple dank eines speziellen Sensors in der Bildschirmecke die Größe der Dynamic Island verkleinern konnte.

Bereits am ersten Verkaufstag wurde das Gerät einer ersten Analyse unterzogen. Dieser Prozess bestätigte, dass das Smartphone über einen 4056 mAh Akku sowie ein erweitertes Hauptkameramodul und eine neue Dampfkammer verfügt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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