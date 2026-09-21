Tausende Vögel erobern den Himmel über Griechenland: Ein einzigartiges Spektakel über der Brücke (Video)

·15·Welt
Tausende Vögel erobern den Himmel über Griechenland: Ein einzigartiges Spektakel über der Brücke (Video)

Über der griechischen Rio-Antirrio-Brücke versammelten sich Tausende Vögel und boten den Zuschauern ein beeindruckendes Naturschauspiel. Durch ihre extrem eng beieinander liegenden Flugbewegungen wirkten sie wie ein einziges Lebewesen, das über das Wasser gleitet.

In einem riesigen Schwarm änderten die Vögel gleichzeitig ihre Richtung und flogen koordiniert durch den Himmel.

Das Faszinierendste daran ist, dass sich die Vögel in einer solch dichten Formation bewegen können, ohne miteinander zu kollidieren.

Beobachtungen zufolge können die Vögel innerhalb des Schwarms Geschwindigkeiten von fast 40 Kilometern pro Stunde erreichen. Ihr gleichzeitiger Richtungswechsel erweckt aus der Ferne den Eindruck, als würde sich ein einziger Organismus bewegen.

Dieses Phänomen über der Rio-Antirrio-Brücke hat einmal mehr eines der erstaunlichsten Ereignisse der Natur unter Beweis gestellt.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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