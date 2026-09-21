iPhone 18 Pro vollständig zerlegt: iFixit-Bewertung und wichtige Neuerungen

Renommierte iFixit-Experten haben das neueste Flaggschiff von Apple, das iPhone 18 Pro, vollständig zerlegt, um dessen internen Aufbau und technische Neuerungen zu untersuchen. Das Gerät erhielt auf einer Zehn-Punkte-Skala 7 Punkte für seine Reparierbarkeit. Das neue Modell ist mit einer Reihe wichtiger Hardware-Änderungen ausgestattet, darunter eine mechanische Blende, eine unter dem Display verborgene Face ID und ein effizienteres Kühlsystem. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com ist eines der bemerkenswertesten Merkmale der Hauptkamera die mechanische, variable Blende, die aus sechs winzigen Lamellen besteht. Ihre Position wird durch Elektromagnete gesteuert, was eine Regulierung der in das Objektiv einfallenden Lichtmenge ermöglicht. Während des Vorgangs löste sich jedoch versehentlich eine der Lamellen, und die Experten betonen, dass ein solch empfindlicher Mechanismus nicht einzeln repariert werden kann. Bei einem Defekt muss das gesamte Kameramodul ausgetauscht werden.

Unter-Display-Technologien und neues Kühlsystem

Auch am Sicherheitssystem des Smartphones wurden gravierende Änderungen vorgenommen. Beim iPhone 18 Pro wurde die Infrarotkamera erstmals unter das OLED-Display verlagert. Um den Durchgang von Infrarotlicht zu ermöglichen, hat Apple die Pixel über dem Sensor teilweise entfernt und die Dichte in diesem Bereich schrittweise angepasst. Zudem wurde ein spezieller Filter installiert, der sichtbares Licht blockiert, aber Infrarotstrahlung durchlässt.

Das Kühlsystem wurde grundlegend aktualisiert, um die Leistung stabil zu halten. Der A20 Pro Prozessor ist nun über ein Thermal Interface direkt mit einer großflächigen Vapor Chamber verbunden. Laut Apple ist deren Fläche etwa dreimal so groß wie bei der Lösung der vorherigen Generation, dem iPhone 17 Pro. Dies wurde durch ein neues Chip-Layout erreicht, bei dem der Prozessor-Die und der RAM nebeneinander statt übereinander platziert sind, was die Wärmeabfuhr deutlich verbessert.

Reparaturherausforderungen und iFixit-Fazit

Während der Untersuchung stießen die Experten auf ein potenzielles Problem. Bei drei von vier zerlegten iPhone 18 Pro-Einheiten waren die Bildschirmrahmen beschädigt. Es ist derzeit unklar, ob dies eine Besonderheit der Konstruktion oder auf eine bestimmte Charge zurückzuführen ist, aber solche Defekte können den Wiedereinbau des Displays erschweren und die Gehäuseabdichtung negativ beeinflussen.

Einige Teile bleiben komplex: Zum Beispiel erfordert der Austausch des USB-C-Ports die Demontage eines Großteils des Smartphones. Gleichzeitig hat Apple erfolgreiche Lösungen der vorherigen Generation beibehalten, darunter den modularen Kameraaufbau und den Akku, der ohne herkömmliche Klebestreifen gefertigt ist.

Insgesamt bewerteten die iFixit-Experten die Reparierbarkeit des iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max mit 7 von 10 Punkten. Dies ist ein hoher Wert unter modernen Flaggschiffen und deutet darauf hin, dass die interne Architektur des Geräts nicht nur komplex, sondern bis zu einem gewissen Grad auch wartungsfreundlich gestaltet ist.