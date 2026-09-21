Koran in 18 Metern Tiefe vor der Küste von Mauritius gefunden (Video)

Der südafrikanische Taucher und Fotograf Ian Haggerty hat vor der Küste von Mauritius in etwa 18 Metern Tiefe ein Exemplar des Korans entdeckt. Dies berichtete MM News.

Der Vorfall ereignete sich im April 2023. Während eines Tauchgangs stieß Haggerty auf dem Meeresboden auf ein aufgeschlagenes Buch. Zunächst hielt er es für eine Zeitschrift, stellte jedoch später fest, dass es sich um eine Koranausgabe handelte.

Das verbreitete Video zeigt den Koran, wie er offen auf dem Meeresgrund liegt. Einige Quellen geben an, dass auf den offenen Seiten Verse aus der Sure Al-A'raf über den Propheten Nuh und sein Volk zu sehen waren.

Haggerty selbst gab an, nicht zu wissen, wie der Koran auf den Meeresgrund gelangte oder wie lange er dort gelegen hatte. Er ließ das Buch an Ort und Stelle. Als er eine Woche später an denselben Ort zurückkehrte, war der Koran verschwunden.

Das Video des Vorfalls verbreitete sich in den sozialen Medien. Wie lange der Koran auf dem Meeresboden lag und wie er dorthin gelangte, ist bis heute nicht geklärt.